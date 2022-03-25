Allison: "Çok daha kötüsünü bekliyordum"

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Mercedes'in 2022 aracı W13, ilk testlerden bu yana neredeyse tüm takımların karşısına çıkan dalgalanma sorunundan en çok etkilenen takımlardan biriydi. Takım, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'sinde dalgalanmadan etkilendikleri ve en iyi 3. araç olmaktan öteye gidemedikleri zor bir hafta sonunu geride bırakmıştı.

Mercedes teknik direktörü James Allison, sorunlarının yalnızca bundan ibaret olmadığını, buna rağmen hızlı bir şekilde ön gruba geri dönmeleri gerektiğini söylüyor.

Allison, ana sorunları tespit etmelerinin, şimdiden çözümler üretmeye başlamalarının ve sorunların çözülebilecek sorunlar olduğunu bilmelerinin "güven verici" olduğunu da belirtiyor.

Her ne kadar Lewis Hamilton ve George Russell, Red Bull'un Bahreyn'deki talihsizliklerinden yararlanarak Pazar günü üçüncü ve dördüncü olsalar da, Allison, "iki veya üç yarış" içinde yeniden galibiyete oynayacak tempoyu tutturmak çok çalışmaları gerektiklerinin farkında olduğunu da ekliyor.

Mercedes'in yarışların ardından yayınladığı yarış değerlendirmesi videosunda Allison, "Yapacak çok işimiz var. Ön gruptaki diğer takımların 0.6 saniye, belki de daha fazla bir farkla gerisindeyiz. Fakat yarışta birçok sorunla başa çıkmaya çalışıyorduk. Bu sorunlar çözümleri olan sorunlar ve bizim hedefimiz de bu çözümleri bir an önce uygulayabilmek."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Zor zamanlardan geçiyoruz, ama aslında kış testlerinden sonra daha da kötü bir senaryoyla karşılaşabileceğimizi düşünmüştüm. Kış testlerinden bu yana ciddi bir performans artışı yaşadık, bu belki hayranlar tarafından görülmeyecek ve hayranlara güven vermeyecek, fakat takım için güven verici olduğunu söyleyebilirim. Bizi bekleyen zorluklara ve sorunlara yönelik yaklaşımlarımız, ayrıca sorunlara çözümler getirme şeklimiz de bana oldukça rekabetçi bir araca geri döneceğimiz konusunda biraz rahatlık veriyor. Hızlı bir şekilde toparlanacak ve şampiyonluk savaşına döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise, W13'ün hiçbir alanda yeterli performans vermediğini söyledi, ancak Allison, takımın tüm sorunların üstesinden geleceğinden emin olduğunu ve Dünya Şampiyonluğu hedeflerini koruduklarını söyledi.

Allison sözlerini, "Bu iddialı bir araç, bazıları belki de onunla gidebileceğimizden çok daha ileri gitmeye çalıştığımızı söyleyebilir, ancak bunu daha önceden de yaptık ve bu sorunları olabildiğince çabuk çözmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki iki ya da üç yarış içinde mücadeleye dönmeyi hedefliyoruz, ne olursa olsun tüm sorunları çözeceğiz ve şampiyonluk hayalimizi sürdürmek için yeniden istediğimiz performansı veren W13'ü gridin önünde göreceğiz." şeklinde noktaladı.