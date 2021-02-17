Allison: "Bütçe sınırı nedeniyle sezona güçlü başlamak önemli olacak"

Mercedes, geçen yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık bir bütçeye sahipti ve bu sezon kurallar gereği sadece 145 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olabilecek. Bu da hem Brackely hem de Brixworth fabrikalarındaki çalışma şeklinin değişeceği anlamına geliyor.

Bu değişikliğin özellikle büyük takımları etkilemesi zaten beklenen bir şeydi ve Mercedes'in teknik direktörü James Allison, bütçe sınırıyla baş edebilmek için arka planda pek çok çalışma yaptıklarını dile getirdi.

2017'den beri Mercedes için çalışan eski Ferrari teknik direktörü Allison, “2021, tüm spor için büyük bir yıl."

"Büyük takımların sahip olduğu bütçeleri, orta gruptaki takımların seviyesine indirmeye zorlayan yeni kurallar var. Hepimiz temelde şampiyonluğa ulaşmak için aynı finansal güce sahip olacağız."

"Bu Mercedes için de çok ilginç bir değişiklik oldu. Sonuçta Formula 1'deki en büyük takımlardan biriyiz."

"Şampiyonluğu nasıl koruyacağımızı ve bunu nasıl daha önce sahip olduğumuzdan çok daha az kaynakla gerçekleştirebileceğimizi bulmamız gerekiyordu. Bu büyük bir zorluk ve aracı inşa etmek bunun sadece bir parçasını oluşturuyor."

"Bu, aracımızdaki parçaları nasıl daha uzun süre dayanacak hale getirebileceğimizi, bunları nasıl daha ucuza yapabileceğimizi ve genel bir bütçeye sahip olmamıza rağmen, nasıl daha önce yaptığımızla aynı performansı gösterebileceğimizi anlamamız gerektiği anlamına geliyordu."

"Sonrasında aracı kullanmamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Tüm sezon ne sıklıkla kaza yapacağız, parçalar ne kadar dayanıklı olacak, ihtiyacımız olan kaynaklar ve bunları nasıl harcayacağımız gibi belirsizliklerle baş etmek zorundayız."

“Muhtemelen bu yeni finansal düzenlemelerle birlikte, iyi bir seviyede olmak için sahip olabileceğimiz en büyük silah, en başından itibaren hızlı bir araca sahip olmak olacak."

"Başlangıçtan itibaren hızlı olan bir aracın tüm sezon boyunca bu hızı koruması daha ucuza patlayacak. Bu yüzden yılın başlangıcı için aracı yeterince iyi hale getirmiş olmayı umuyoruz." dedi.

Yeni bütçe sınırı, sürücü maaşlarını, en iyi personelin maaşını ve takımların pazarlama giderlerini içermiyor.

Daha önce motorda bazı sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen Mercedes, yeni aracının örtüsünü 2 Mart'ta kaldıracak.