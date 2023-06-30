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Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"

Mercedes teknik şefi James Allison'a göre iyi bir gelişim eğrisi yakalayan Mercedes'in sezon ilerledikçe Red Bull'u yakalaması mümkün.

Altay Gök
Ekleyen:
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Auto Motor und Sport'a konuşan Allison, "Aracımızı geliştirmeye devam ettiğimiz sürece bu sezon Red Bull'u yakalayamamamız için hiçbir neden yok."

"Zor olan, yeterli bilgi birikimine sahip olabilmek ve gelecek sezon ilk yarıştan itibaren rekabetçi olabilmek." 

"Size bu aracın nasıl geliştiği hakkında kısa bir bilgi vereyim: geçen yılki araç, istediğimiz kadar alçak bir tabana sahip olabileceğimiz varsayımıyla tasarlanmıştı, ancak bunun mümkün olmadığını gördük."

"Aracı biraz yükselttik, o zaman da aero performansımız ideal aralığın dışına çıktı."

"Belirli pistlerde aracı istediğimiz koşullarda kullanabildik, sezon ilerledikçe aracı yükselttiğimizde dahi araçtan en iyi performansı çıkarmayı öğrendik. Sezon biterken çok daha iyi bir durumdaydık."

"Bu yıl başımız belaya girmeden aracı alçaltmanın yollarını daha iyi biliyoruz. Henüz mükemmel değiliz, ancak git gide daha da iyi oluyoruz." dedi.

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