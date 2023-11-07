Allison: "Brezilya'da lastiklerimiz vasat noktadaydı"

Geçen sezon Interlagos pistinde podyumun en üst basamağında yer alan Mercedes, bu hafta sonu için de Max Verstappen'i geçme umuduna sahipti fakat öyle olmadı.

Toto Wolff, düzlüklerde ve virajlarda zorlanan, önden kayma sorunu yaşayan ve lastikleri tahrip eden W14'ü ''işe yaramaz'' olarak nitelendirdi.

En kötüsü de, neyin yanlış gittiği hakkında herhangi bir fikirleri olmamasıydı.

Brezilya GP hafta sonunda takım sadece 11 puan alabildi. Lewis Hamilton yarışı sekizinci bitirirken, George Russell soğutma sorunlarından dolayı finişi göremedi.

Takımın teknik direktörü Allison F1 Nation podcastinde, takıma bir mektup gönderdiğini söyleyerek sorunların detayına indi.

"Az önce fabrikaya bir e-posta yazdım ve bu durumdan dolayı çok üzgün olduğumu söyledim çünkü buraya geldiğimizde geçen yılın tekrarlanacağını hayal etmek zor olsa da podyumu zorlayacağımızı düşünüyordum."

''Şimdi 'Kendi kibrin yüzünden mahvoldun' diyebilirsin fakat en çılgın rüyalarımda bile bu şekilde kötü bir hafta sonu geçireceğimizi hayal etmezdim."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

'"Bazı açılardan bu bizi rahatlatıyor çünkü bir şeyleri yanlış yapmış olmalıyız, ki şimdi bunu bulmaya çalışacağız. Biraz şansla ve yarışmanın verdiği heyecanla, birkaç hafta sonra tekrar geri döneceğiz.''

Allison'un deyimiyle W14'ün lastikleri ''yutması'' Mercedes için bir endişe kaynağı.

Brezilya'da lastiklerin ısınması ve aracın önden savrulması, lastiklerin bozulması anlamına geliyordu.

''Temel problem arka tekerleklerin hızlıca ısınmasıydı. Bu da lastiklerin bozulmasına sebep oluyordu. Ayrıca, aracın önden savrulması da sinir bozucuydu.''

"Bu şekilde tamamen bozuk bir dengeye sahip olduğunuzda, her gaza basışınızda, tekerleği her döndürdüğünüzde, lastiklerin bir kısmı parçalanıyor."

''Tek turda iyi olan bir yer yakaladık fakat -yarışta- lastiklerimizi tüketecek olan vasat bir noktaya geldik.''

''Bu bizim normalde güçlü yanımızdır."

Teknik direktör Allison, Mercedes'in Brezilya'daki sorunlarını araca değil, ayar sorunlarına bağlıyor.

''Her hafta sonu işimiz, aracın en iyi haline getirebilmek. Sprint haftalarında baskı olabiliyor çünkü bir nevi deneme yapmak gerekiyor. Belki bir saatte yapabilirsin ve biz en iyi çalışmamızı yapmadık.''

''Bu bir bahane değil çünkü herkes için Sprint haftası. Herkesin tek bir saati var. Bunu anlayabiliyoruz ama burada değil'."

"Ne yaptığımızı ya da ne yapmamız gerektiğini anlamak için henüz çok erken. Ancak bunu çözdüğümüz zaman, ki bunu Vegas'tan önce yapabilmeliyiz, o zaman bu küçük çukura bir daha düşmeyeceğimizden emin olacağız."