Allison, Bottas'ın takımdan gitmesi için bir neden bulamıyor

Bottas, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de Mercedes'le sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Ancak bu sene, Red Bull'un Markalar Şampiyonası'ndaki mücadeleye ortak olmasıyla durum biraz daha farklı.

Hem Red Bull'un daha rekabetçi bir araç üretmesi hem de Sergio Perez'in güçlü performanslarıyla birlikte, Bottas'ın üzerindeki baskı daha da arttı ve Fin pilotun şampiyonadaki rolü daha önemli bir hâl aldı.

Mercedes sürücü akademisinde yer alan George Russell'ın da Williams'la olan sözleşmesi de sene sonu bitmekte. Bottas'ın koltuğuna en büyük aday olarak gösterilen Russell, yaz arasına kadar geleceği hakkında bir karara varılmasını istediğini belirmişti. Mercedes'in Ağustos/Eylül ayları arasında bu konuda bir karar varması bekleniyor.

Allison, zor bir sezon geçiren Bottas'ın takımdaki yerini hak ettiğini belirterek, Fin pilotu destekledi ve "Valtteri, bu takımdaki yerini hak ediyor. O, üst düzey bir yarışçı ve Steiermark GP gibi bir hafta sonu geçirmesi, bu açıdan onun için son derece faydalı." dedi.

Ancak Allison, bu konu hakkında "spekülasyon yapmanın, onun işi olmadığını" belirtti ve ekledi: "Dürüst olmam gerekirse, bu konular hakkında spekülasyonlar yapmak benim işim değil. Bu ikili [Hamilton/Bottas], çok iyi bir sürücü kadrosu oluşturuyor ve bunun daha ötesine geçip spekülasyon yapmak benim işim değil."

Lewis Hamilton, Mercedes'in 2022 sezonu için sürücü kadrosunu değiştirmesi için herhangi bir neden göremediğini söylemişti. Allison da aynı görüşte.

Allison, "Valtteri, benim de takım arkadaşım ve ikimiz de kariyerimizde inişler ve çıkışlar yaşadık. Dediğim gibi o mükemmel bir takım arkadaşı ve bunun değişmesi gerektiğini düşünmüyorum." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, with engineers Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images