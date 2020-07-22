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Formula 1 / Son dakika

Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"

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Allison: "Bottas ve Hamilton'ı değiştirmemiz için hiçbir sebep yok"
Ekleyen:
, Editör
22 Tem 2020 06:01

Mercedes'in teknik direktörü James Allison, Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'la yarışmaya devam edeceklerini ima etti.

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın yeri için Sebastian Vettel ve George Russell'ın adı geçiyordu. Ancak Russell'ın gelecek yıl da Williams'ta yarışacağı açıklandı.

Vettel'in de Mercedes'e geçişi mümkün görünmüyor. Tüm bunlar Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Bottas'ın takımda kalacağı anlamına geliyor.

Hamilton'ın da Alman ekiple yeni kontrat imzalaması neredeyse kesin gibi.

Motorsport.com'a konuşan James Allison, gelecek yıl Bottas ve Hamilton'ı tutmamaları için hiçbir sebep olmadığını belirtti.

Allison, "Toto Wolff bu soruya birkaç kez cevap verdi ama, eğer kendi sürücü kadromuza bakarsam, neden bu kadar güçlü sonuçlar elde eden bir sürücü kadrosunu bozmak isteyelim ki?"

"Herkesin görebileceği üzere iki pilot arasında garajda çok fazla saygı var. Ayrıca her iki pilotun da padoktaki hemen hemen herkesin kıskanacağını düşündüğüm bir performans seviyesi var."

"Neden bunu bozmak ve başka bir şey denemek isteyelim ki? Tamam, -diğer seçenekler- belki biraz fırsatlarla dolu olabilir. Ama aynı zamanda pek çok tehlike de var." dedi.

Bunun iki sürücüyle de devam edecekleri anlamına mı geldiği sorusuna Allison, "Bunun cevabı için Toto ile konuşmalısınız, çünkü bu benim şirketteki görevimin bir parçası değil. Ama şu anki sürücü kadromuzun güçlü olduğunu ve bizim için iyi sonuçlar getirdiğini biliyorum." yanıtını verdi.

Oleg Karpov

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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