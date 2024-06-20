Allison: "Aylardır yaşadığımız sorunu ön kanatla çözdük"
Mercedes Formula 1 Takımı'nın teknik direktörü James Allison, takım olarak araçlarının aerodinamik sorunlarına çözüm bulana kadar kendilerini aptal gibi hissettiklerini itiraf etti.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes sezona istediği şekilde başlayamadı ve bundan ötürü şimdiye kadar galibiyet savaşına dahil olamadı.
Montreal bu açıdan bir ilkti ve takım bu yılki ilk podyumunu da aynı yarışta aldı.
Bu konuda konuşan teknik direktör James Allison şöyle dedi: "Yılın başından beri aracın yavaş virajlarda iyi, hızlı virajlarda oldukça iyi görünmesi rağmen her ikisinde de aynı anda iyi sonuçlar alamamak gerçekten tuhaftı."
"Son iki ya da üç yarışta aracı yüksek ve düşük hızlar arasında iyi olacak şekilde değiştirdik."
"Bu, sürücünün artık hem hızlı hem de yavaş virajlarda, frene bastığı andan apekse ve viraj çıkışına çıkışa kadar ön ve arka arka tarafa güvenebileceği anlamına anlamına geliyor."
"Bu denge çok önemlidir: sürücü aracın virajda önden kayma mı yoksa arkadan kayma mı yaşayacağını, aracın çizgiyi takip edip edemeyeceğini bilmesi gerekir."
"Çözümü bulduğumuzda, 'Aman Tanrım, ne kadar aptalmışız!' diye düşündük. Bunu çok daha önce fark etmeliydik. Tüm yıl boyunca yaylar, barlar ve diğer mekanik unsurlarla uğraştığımız bu sorun, yeni ön kanatla basit şekilde çözüldü."
"Şimdiye kadar hep aracı daha iyi hale getiren ama asıl sorun olmayan şeyler üzerinde çalıştık."
"Bu sezon aracı kesinlikle rekabetçi hale getirebileceğimizi ve hiçbir pistten korkmayacağımızı düşünüyorum."
"Önümüzdeki birkaç yarışta iyi işler yapacağımıza eminim. İspanya'da pole pozisyonunda olursak şaşırırım ama sonraki birkaç yarışta herkes kadar hızlı olabiliriz."
Bradley Lord, Mercedes F1 Head of Communications, James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Erik Junius
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