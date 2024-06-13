Allison: "Aracımızı sürücü dostu hale getirmek için zorluyoruz"

Brackley merkezli takım, bu sezonki diğer yarışlara kıyasla Kanada Grand Prix'sinde çok daha verimli bir performans sergiledi. George Russell pol pozisyonunu elde ederken, yarışı üçüncü sırada tamamladı ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın bir sıra önünde yer aldı.



Formdaki bu yükselişte önemli bir bileşen, W15'e eklenen ve bu sezon kullanılan ilk versiyona kıyasla daha geleneksel bir tasarıma sahip olan yeni ön kanattı. Bu kanadın beklentileri karşılayıp karşılamadığı sorulduğunda Allison,



"Evet, karşıladı."



"Monako'da sadece George ile denediğimiz için nasıl davranacağını biliyorduk. Montreal'de iki tane vardı ve iyi performans göstermesini bekliyorduk. Kanada pisti, alışılmadık olsa da Monako'ya göre daha normal bir pist olduğu için daha iyi performans göstermesini bekliyorduk.”

Mercedes W15 burun ve ön kanat detayı Fotoğraf: Giorgio Piola



"Daha fazla performans sağladı, arabayı sürmesi kolay, dengeli hale getirdi ve arabayı sürücü dostu yaptı, bu da sezonun ilk bölümünde bizim için problemli olan şeydi." dedi.



Mercedes tarafından şu ana kadar F1'in yer etkisi düzenlemeleri altında geliştirdiği üç aracın da en önemli sorunlarından biri, optimum performans elde etmek için yalnızca dar bir çalışma penceresine sahip olmalarıydı. Ancak Allison, bunun çözülmeye başladığına inanıyor.



"Çalışma penceresini önemli ölçüde genişlettiğimizi düşünüyorum"



"Daha yapmamız gereken çok şey var ve bunu gerçekten, çok çeşitli viraj koşulları sunan Barcelona'ya gittiğimizde anlayacağız. Ayrıca çok daha sıcak bir pist olacak ve bu, araç için oldukça ciddi bir test olacak." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images



Montreal'de yeni döşenen pürüzsüz asfalt yüzeyi, Mercedes’e aracın ayarlarını yapma konusunda yardımcı oldu; bu, son iki buçuk sezonda çeşitli pist düzenlerinde takımların başvurduğu bir yöntem oldu.

Araçlarının yönetme potansiyelini genişletme yönünde adımlar atılırken, Allison gelecekte aracı şekle sokmak için bir dizi yeni parçanın geleceğini açıkladı.



"Yaptığımız değişiklikler bu aracı daha iyi bir araç haline getiriyor ve bu, gittiğimiz her pistte geçerli olacak."



"Montreal pistinin özellikleri, aracımızın hızını hak ettiğimizden biraz daha fazla gösteriyor. Barselona'da rekabetçi olmamız daha muhtemel, ancak en önlerde değil.”



"Çünkü sonraki pistler, araç için biraz daha ciddi bir test olacak. Sıcak asfalt, daha geniş viraj hızları…”

"Ancak, neyin geleceğini de aracı daha da geliştirmek için neler planladığımızı da biliyorum. Zorluk, bu yükseltmeleri diğerlerinin yetişemeyeceği bir hızda yapmak ve bunu yaparak, önümüzdeki haftalar ve aylarda buradaki herkesin gösterdiği çaba sayesinde aracı önlere zorlayarak, gelecekte karşılaştığımız her pistte Montreal hafta sonunu veya daha iyisini yaşayabilecek hale getirmek." diye açıkladı Allison.