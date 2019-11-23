Allison, “acı verici” 2021 tartışmaları bittiği için memnun

Geçtiğimiz ayın sonunda F1, 2021 için yeniden düzenlenen teknik, sportif ve finansal kuralları açıklamıştı.

Kuralların herkesi memnun etmemesine ve özellikle takımların kısıtlamaların fazlalığından endişe duymasına rağmen Allison, “Eğer bu yeni kurallardan heyecan duymadıysanız ve en hızlı aracı bunlara göre yapmayı denemiyorsanız garip bir mühendis olursunuz.”

“Bizim için, geçtiğimiz yılların ve özellikle son birkaç hafta ve ayın çalışmaları biraz acı vericiydi.”

“Ancak şimdi eğlenceli kısma geçtiğimiz noktadayız. Kitapçık elinizde ve bununla çalışmaya başlıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

F1’in, kural değişiklikleriyle beraber öncelikli hedeflerinden biri, araçların birbirini daha yakından takip etmesini sağlayarak yarışları daha iyi hale getirmek.

Bunun anahtarı ise, ön kanatların basitleştirilmesi ve bargeboard’ların ortadan kaldırılması.

FIA, yeni kurallar üzerinde yapılan araştırmaların bu yeni dönemde önemli bir gelişim olacağını gösterdiğini açıklamıştı. Ancak Allison, tam anlamıyla ikna olmamış durumda.

Allison, “FIA’nın dikkate değer hedefleri var. Ancak bunlar gerçekleştirilmesi çok, çok zor hedefler.”

“Bir düşüncenin doğru olup olmadığı, denemeden anlaşılmaz. Genel paketin 2021’de ne kadar başarılı olacağını göreceğiz.” dedi.