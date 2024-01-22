Allison: "2024'te ön taraftaki mücadele yoğun olacak"
Mercedes teknik direktörü James Allison'a göre Red Bull 2023'ü domine etmiş olsa da yakalanabilir ve mevcut kuralların sınırlamaları göz önüne alındığında 2024'te grdin önündeki mücadele daha da yoğunlaşacak.
Red Bull 2023'te bir yarış dışında tüm yarışları kazandı. Buna rağmen Allison, gridin mevcut düzenlemelerin başlangıcından bu yana yakınlaştığının açık olduğunu ve Red Bull'a yaklaşabileceklerini düşünüyor.
Allison, "Sanırım Toto [Wolff, takım patronu] Everest'e tırmanmak ile önümüzdeki zorluk arasında bir karşılaştırma yaptı."
"Bu oldukça yerinde bir karşılaştırma, çünkü Everest zorlukların en çetini, ama yine de yapılması mümkün olan bir şey."
"Sanırım biz de bunu favori olmaktan ziyade kesinlikle meydan okuyacağımız bir şey olarak ele alıyoruz. Ancak yine de yeni araçla iyi bir iş çıkardığımızı umuyoruz - umarım geçen yılki eksikliklerimizi gidermişizdir."
"Ayrıca kafamızın arkasında yatan küçük bir şey daha var ki o da kuralların bu araçların üretebileceği tur zamanı konusunda çok daha net bir üst sınıra sahip olması."
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG
"Geçen yıl büyük resme bakarsanız, sezonun başından sonuna kadar - Red Bull'un hakimiyeti neredeyse tam olmasına ve yılın son yarışına kadar bile savunmasız görünmemelerine rağmen - gridin giderek birbirine yaklaştığını ve Q1'deki tüm araçların bir saniye içerisinde yer aldığını görürsünüz."
"Bu tesadüf değil. Bu, 2022'den itibaren gerçekleşen, 2023'te devam eden ve bence 2024'te de kendini göstermeye devam edecek bir eğilim çünkü kazançlar giderek asimptotik hale geliyor. Bu nedenle, bu sefer ön taraflardaki mücadele daha yoğun olacak."
"Eğer bu mücadelede yer alacak kadar iyiysek, o zaman pilot mükemmelliği, aracın güvenilirliği, ona hizmet eden ekiplerin becerisi gibi tüm bu şeyler potansiyel olarak farklılaştırıcı faktörler haline gelmeye başlar. Umarım geçen yıl pek de parlak olmayan performanslarımızı tazelemiş oluruz." dedi.
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