Allison: "2024 aracında iyi bir ilerleme kaydettik"

Mercedes takımı, 2022 sezonunun başında uygulanan büyük kural devriminden bu yana zorlanıyor.

Takım, son iki yılda herhangi bir şampiyonluk elde edemediği gibi, geçen yıl Lewis Hamilton ve George Russell ikilisi yarış bile kazanamadı.

Fakat yakında başarıya giden yola geri döneceklerine dair umutlular.

Mercedes patronu Toto Wolff, ekibini 2024 ve sonrasında rekabetçi bir seviyede görmek istiyor.

"Performance People" podcast'ine konuk olan Mercedes teknik direktörü James Allison, bunun mümkün olup olmadığı sorusuna, "Bilmiyorum."

"Uyguladığımız programın yeniden rekabetçi olmak için yeterli olmasını umuyorum."

"Kazanmaktan bahsederken bir yarış mı yoksa dünya şampiyonluğundan mı bahsediyoruz?"

"Benim kafamda her zaman dünya şampiyonluğu var. Formula 1'de her şey bundan ibaret: bir takımlar ve bir de sürücüler dünya şampiyonası var. Umarım her iki klasmanda da şampiyonluk mücadelesinde olmak için yeterli şey yapmışızdır."

"Ancak Formula 1'in uzun tarihine bakarsanız, istatistikler bizim lehimize değil."

"Takımlar -her ne kadar hedefimiz bu da olsa- kısa sürede toparlanamıyor."

"Yine de kendimize oldukça iddialı bir program hazırladık ve 2024 için araç tarafında oldukça fazla ilerleme kaydettik."

"Bunun yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek ama ben kendi iyiliğimiz için öyle olmasını umuyorum."

"Etrafımızdaki tüm meslektaşlarımın ve takım arkadaşlarımın da aynı şeyi umduğunu biliyorum." cevabını verdi.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG

Fakat Allison, bir toparlanma sürecinde olduklarının altını çiziyor.

"Eğer bir kurum olarak zirvedeyseniz ve geriye düştüyseniz, bununla başa çıkmanın iki yolu vardır; ya geriye bakıp bir zamanlar ne olduğunuza hayıflanabilir ve kendinize bunun nasıl olduğunu sorabilirsiniz, ki geriye dönük böyle bir zihniyete sahipseniz, bu oldukça moral bozucu olabilir ve muhtemelen gerileme dönemini uzatabilir."

"Ya da 'Artık bu noktadayız, kazanmayı hak ediyormuşuz gibi davranmayalım. Kazanmayı hak etmek için ne yapmamız gerektiğini bulalım ve şu anda olmayı hak ettiğimiz ve gelecekte olacağımız yer arasındaki geçişin tadını çıkaralım' dersiniz."

"Herkes ne kadar çabuk bu noktaya gelirse, hem çöküş o kadar kısa sürer hem o kadar eğlenceli olur."

"Çünkü artan gelişim hissi son derece keyif vericidir ve gelecekte göğsünüzü gere gere padokta dolaşmanızı sağlayacak şeyleri hazırladığınız fikri, size büyük enerji verir."

"Her ne kadar dış dünya bunun içten içe acı verici olduğunu düşünse de -ki aslında öyle- aynı zamanda gerçekten heyecan verici."