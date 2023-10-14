Allison “2024 aracı, Mercedes için büyük önem taşıyor”
Mercedes, Formula 1’deki beş yıl içerisindeki ikinci büyük kural değişikliği öncesi, gelecek yıl tasarlanacak aracın kilit önemde olduğunu kabul ediyor.
Turbo hibrit çağı başladıktan sonra Mercedes, üst üste sekiz kez Markalar Şampiyonu oldu. 2022 başında yer etkisi çağına geçildikten sonra Mercedes sadece bir galibiyet alabildi.
Lewis Hamilton bu süreçte yarış kazanamadı. Kısa bir süre önce Hamilton, gelecek sezon öncesine geçene kadar olan zamanın takım için kritik olduğunu söyledi.
Takım geçtiğimiz kış önemli bir ilerleme kaydedememiş ve bunun ardında James Allison tekrar göreve getirilmişti.
Hamilton’ın gelecek sezonla alakalı sözleri üzerine James Allison: “İki şekilde haklı. Yeni bir sezon olacak ve yeni sezona iyi bir başlangıç yapmamız önemli.”
“Çünkü 2026 yaklaşırken 2025’te tasarlanacak otomobil, 2025 otomobili ise 2024 otomobilinin yakın kuzeni olacaktır. Bu yüzde 2024 otomobili iki kat önemli.”
George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
F1 2026 güç ünitesi kural değişikliklerini kabul etti. Ancak henüz şasi düzenlemeleri belirlenmedi. Bu düzenlemeler belirlendikten sonra takımlar 2026 otomobilleri üzerinde çalışmalara başlayacaktır. Çünkü erken başlamış olmalarının faydalarını göreceklerdir.
Allison, mevcut takımların hesaplamalarla karşılaştıkları zorlukları ya da gelişim önceliklerini açıkladı: “Bu bize özel bir durum değil. 2026’ya kadar geçen iyi bir süreç, şampiyonluklar ve bunun getirdiği mutluluğu yaşatacak araca sahip olma isteğimiz odaklanmamızı arttırıyor.”
Ancak W14’ün halefi piste çıktıktan sonra hedeflerine ulaşıp ulaşamadıklarını göreceklerini söyledi.
“Yıllar boyunca üzerinde çalıştığım pek çok araçta sürücüye 'araca biner binmez her şey çıkar' denmez. Ama pilot aşağı yukarı bunu yapar.”
“Araç iyi şekilde hazırlanmışsa, potansiyelini orta çıkarmak çok uzun sürmez. Bu araçta da bunu yapmaya çalışacağız.”
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