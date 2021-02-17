Allison: ''2021 sezonu şimdiden tuhaflaşıyor"

Mercedes takımının teknik direktörü James Allison, takım tarafından yayınlanan videoda, yeni sezonun şimdiden görülebilir özellikleri hakkında konuştu.

Takım, yeni aracını 3 Mart'ta tanıtacak ve yapılan açıklamaların ardından Alman takımın, motor tarafında bazı problemler yaşandığından bahsedilmişti.

Teknik direktör James Allison ise, şasi tarafındaki durumu şöyle anlattı: ‘’2021 sezonu şimdiden garipleşmeye başladı."

"Öyle olmasını umduğumuz şekilde her şey iyi gidiyor, ancak bu senenin başlangıcı normalden çok daha farklı. İçimizde bir yerlerde, kendimize ‘Acaba bir şey unuttuk mu?’ diye soruyoruz.’’

‘’Aracı oluşturmamız için, dünyanın çeşitli yerlerinden, birçok parçanın tesise geldiği olağan bir yılın tersine, şu anda her şey farklı. Bunu sebebi, W12’nin çoğu parçasının 2020 sezonunda da kullanılması ve bu sezonki araçta da kalacak olması."

‘’Normalde yeni parçaları alıyoruz, bu parçaları birleştirip araca entegre etmeye çalışıyoruz. Bu sene daha çok durumu idare ediyoruz, yeteri kadar parçamız olduğuna ve her şeyin sezon başlangıcına hazır olduğundan emin olmaya çalışıyoruz."

‘’Sadece, geçen seneki parçalardan farklı olanları test ediyoruz, araçtaki bütün parçaları test etmemiz gerekmiyor. Öncekinden tamamen farklı bir ritimde çalışıyoruz, sürekli kendimize 'acaba bir şey unuttuk mu?' diye soruyoruz. Tabii ki hâlâ yapılması gereken çok iş var, uçağa yüklemeden önce endişelerimizi gidermek adına her şeyi iki-üç kere kontrol ediyoruz."

Çeviri: Betim Aker