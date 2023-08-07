Alliot: "De Vries hiçbir şey gösteremedi"
Eski Formula 1 pilotu Philippe Alliot, bir ay kadar önce koltuğunu kaybeden Nyck De Vries'in hiçbir şey gösteremediğini düşünüyor.
Formula 2 ve Formula E gibi serilerde şampiyonluğa ulaştıktan sonra aradığı F1 fırsatını AlphaTauri ile yakalayan De Vries'ten beklentiler yüksekti.
Ancak ne diğer serilerdeki tecrübesini seriye taşıyabilen, ne de takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı geride bırakabilen De Vries, zayıf performansının ardından sadece 10 yarış sonra takımdan gönderildi.
Birçok kişi De Vries'e daha fazla zaman tanınması gerektiğini söylerken, Philippe Alliot'a ise De Vries'in hiç kimseyi etkilemediğini düşünüyor.
Auto Hebdo'ya konuşan Alliot "F1'de hızlı bir şekilde güçlü bir izlenim bırakmalısınız. Bir çaylağın seriye nasıl giriş yaptığı kişiliği hakkında çok şey söyler."
"Sonrasında da takım arkadaşınızla kıyaslanırsınız. Başlangıçta kendisini geçmeniz gerekmiyor, ancak hiç olmazsa tek turda kıyaslanabilir olmalısınız."
"Açıkçası hiçbir zaman De Vries'in attığı herhangi bir turdan etkilenmedim."
"F1'de hayatta kalabilmek için, yarışta neler yapabileceğinizi göstermek üzere daha fazla zaman talep etmeden önce hızınızı göstermeniz gerekir.
"Aksi takdirde sadece bir zaman kaybı olursunuz, özellikle de Formula 1 gibi sportif ve finansal risklerin çok büyük olduğu bir disiplinde." dedi.
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