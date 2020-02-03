Alguersuari: “Sürücüler, F1’de sponsorluk getiren birer müşteri”

Müzik dünyasında DJ Squire adıyla da bilinen Alguersuari, yine Formula 1’i eleştirdi ve sürücülerin para kazanmak için mesleklerini bırakmak zorunda kaldıklarını belirtti.

İspanyol sürücü, “Otomobil dünyasında her şey saf egodan ibaret. İş dünyasından siyasete, büyük bir karışım var. F1 bir spor değil, profesyonel bir sürücünün müşteri olmak için bir takıma sponsorluk getirdiği bir iş.”

Alguersuari, sporun, sahip olduğu gerçek değerleri yansıttığını düşünmüyor. Ancak İspanyol sürücü bunu teniste Roger Federer, Rafael Nadal ve Carlos Sainz gibi isimlerde gördüğünü belirtti.

“Carlos 57 yaşında ve tamamen motive biri ve değerlerin adamı.”

Alguersuari şimdilerde DJ’lik yapıyor ve bisiklet dünyasında yer alıyor ve bir başka eski F1 sürücüsü Roberto Merhi ile birlikte Titan Series’te mücadele ediyor.

“Müzik dünyasına geçiş yaptım, çünkü araçlarla bağlantı kurabilecek bir yer bulamadım. Bunu yapmayı isteyip istemediğimi sorguladım, çünkü buna devam etmek beni motive etmedi. Hayatta profesyonel olarak büyümek için diğer şeyler de var. Sanatsal yolu seçtim ve alan değiştirdim.”

“Bir örnek değilim. Artık müzik şirketleriyle çalışıyorum ve tecrübemi insanlara açıklıyorum, herkes bunu yapabilir. Herkes bir müzisyen ya da pilot olamaz, ancak olumlu düşünmelisiniz.”

“Mutluluk, banka hesabınızın içinde veya şöhrette değil.”

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