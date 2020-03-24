Alguersuari: "Sainz daha fazla itibarı hak ediyor"

Carlos Sainz, alt kategorilerdeki başarılı performansı sonrası 2015'te Formula 1'e geçti ancak Red Bull, ana takımına Max Verstappen'i almayı seçerken, Sainz bir türlü bu fırsatı yakalayamadı.

Sonuç olarak önce Renault'ya, ardından da McLaren F1 takımına geçiş yaptı. Özellikle geçen yılki etkileyici performansı sonrası adı Ferrari ile anılmaya başladı.

Şu anda Daniel Ricciardo ve Valteri Bottas ile Sebastian Vettel'in koltuğu için ana adaylardan bir tanesi.

Toro Rosso'dan ayrıldıktan sonra motor sporlarından çok genç yaşta emekli olan Jaime Alguersuari, Sainz'ın daha fazla itibarı hak ettiğini söyledi.

İspanyol sürücü, “Eğer elinde iyi bir araca varsa, birçok puan ve çok sayıda podyum alma fırsatına sahip olacak."

“Ama onun kalitesi, yeteneği veya kararlılığıyla ilgili herhangi bir soru işareti yok. Carlos bunların hepsini sadece Formül 1'de değil, bundan önce de pek çok kez gösterdi.

“O, çok iyi bir sürücü ve şu an bulunduğu yerde olmayı hak ediyor." dedi.