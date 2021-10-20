Alguersuari: "Sainz bir şampiyonun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip"

Carlos Sainz, McLaren'da gösterdiği güçlü performansın ardından Ferrari'nin ilgisini çekti ve bu yıl Sebastian Vettel yerine İtalyan ekibe katıldı.

Sainz, şimdiye kadar takım arkadaşı Charles Leclerc'e kıyasla daha fazla puan toplamayı başardı ve en azından puan anlamında beklentileri karşılamış oldu.

Gelecek yıl takımın çok daha iyi bir araca sahip olacağı düşünülüyor ve Sainz bu sayede galibiyet için çekişebilir.

Şimdilerde tekrar Formula 1 yarışlarını seyretmeye başlayan eski F1 pilotu Alguersuari, Sainz'in şampiyonluk için gereken her şeye sahip olduğunu söyledi.

Alguersuari İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği röportajda, "Tüm yarışları seyretmedim ama seyrettiklerimi beğendim."

"Carlos Sainz'ı bir gün podyumun zirvesinde görmek istiyorum çünkü yarışlar kazanabileceğine inanıyorum. Fakat bunun için hızlı bir araca ihtiyacı var."

"2021'de bunu yapabileceğini söylemek zor. Fakat bence Carlos bir dünya şampiyonu olmak için tüm niteliklere sahip. dedi.

Alguersuari, daha sonra bir başka İspanyol pilot Fernando Alonso'yu değerlendirdi.

İspanyol sürücü, "Fernando'nun F1'e dönerken çok net bir planı vardı: 2021'i bir geçiş sezonu olarak görüyordu. Aynı zamanda, şampiyonada her dört yılda bir kuralların değiştiğini ve bunun da her zaman yeni fırsatlar ortaya çıkardığını anlamıştı."

"2021'de zaten bir şeyler değişmeye başlıyor çünkü takımların bütçeleri nihayet sınırlandı. Hatta bunun yıllar önce yapılması gerekiyordu. Mercedes'in veya Ferrari'nin bu tür değişikliklerden memnun olmadığı açık. Fakat Fernando, bunun, en iyi takımlarla mücadele edebilecek bir araca sahip olmasına izin vereceğini biliyordu."

"Bu onun zorlamasına ve gelecekte şampiyonluk için savaşmasına izin verecek . Planı bu şekilde." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images