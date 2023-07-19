Alguersuari: "Perez'in Red Bull'da yarışması, sürücü akademisinin başarısızlığını gösteriyor"

Red Bull'un bir zamanki en büyük umutlarından Alguersuari, 2009-2011 sezonları arasında Toro Rosso ile F1'de yarışmış, zaman zaman parlasa bile hiçbir zaman istenen hızı yakalayamamıştı.

Sonuç olarak, kendisinin ve o zamanki takım arkadaşı Sebastien Buemi'nin sözleşmeleri bir anda uzatılmadı ve iki sürücü de F1'e veda etti.

Zor günler geçiren Alguersuari, bir süre diğer serilerde yarışsa bile yavaş yavaş hevesini kaybetti ve kariyerine genç yaşta nokta koydu.

Uzun süredir DJ'lik yapan Alguersuari'nin F1 hakkında konuştuğunu da fazla görmüyoruz, ancak kısa süre önce belli bir konu için Sky Sport'a konuk oldu: Sergio Perez!

2021 sezonunda Alex Albon'un yerini alan Perez, zaman zaman parlasa dahi hiçbir zaman Max Verstappen seviyesine yaklaşamadı ve bu sezon da büyük ihtimalle takım arkadaşının şampiyonluğunu izleyecek.

Perez'i nispeten sert sözlerle eleştiren Alguersuari, sözü Red Bull sürücü akademisine ve akademinin kalitesinin düşmesine getirdi.

Alguersuari, "Perez'in Red Bull için yarışıyor olması, Red Bull sürücü akademisinin başarısızlığını gözler önüne seriyor."

"Bize ve medyaya söyledikleri, iyi pilotlar ve şampiyonlar yetiştirdikleri, bu isimlere de deneyim kazanmaları için AlphaTauri'de sürme fırsatı verdikleri yönünde."

"Red Bull'un bir sürücü bulmak için başka bir yere gitmesi zaten tartışmalı. Bu hiç mantıklı değil."

"Birçok sürücünün genç kategorilerde şampiyon olması için yıllarca milyonlar harcıyorsunuz, ancak sonrasında bu isimlere F1 şansı tanımıyorsunuz."

"Checo hiçbir zaman Red Bull sürücü akademisinde yer almadı; eğer yer alsaydı, Helmut Marko'nun sürücüleri nasıl değerlendirdiği göz önüne alındığında, bir yıl bile dayanamazdı." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Perez aslında sezona kötü başlamamış, ilk dört yarışta iki galibiyet elde etmiş, Miami'de de takım arkadaşı dokuzuncu sırada kalırken pole pozisyonuna ulaşmıştı.

Ancak o yarıştan beri sürekli daha da gerileyen Perez, son beş yarıştır sıralama turlarında son bölüme dahi kalamamakta.

Sözlerine Perez'in mevcut formunu eleştirerek devam eden Alguersuari, "Kazanan bir aracınız var ve onu kullanmak zorundasınız."

"Perez'in her zaman yarım saniye daha yavaş olması kabul edilemez."

"Takım arkadaşınız tüm yarışları kazanıyorsa, en iyi gününüzde podyumda olmanız değil, en azından podyumda olmanız gerekir."

"Daha yakın olmalısınız, aksi takdirde koltuğunuzu kaybedebilirsiniz. Açıkçası, gridde Max'e daha yakın olabilecek pek çok pilot var." dedi.