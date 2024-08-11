Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Alguersuari: "Newey'nin takıma gelmesiyle Alonso, yeniden şampiyon olabilir"

Toro Rosso'nun eski pilotu Jaime Alguersuari'ye göre, Adrian Newey'nin Aston Martin'e katılması iki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso'yu yeniden şampiyonluğa taşıyabilir.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso 2023 yılında, emekli olan Sebastian Vettel'in yerine geçerek Aston Martin'e katıldı.

Aston Martin, Red Bull'un ardından griddeki ikinci en iyi takım olarak göründüğü için o sezon İspanyol pilot için mükemmel bir şekilde başladı.

Alonso, yılın ilk sekiz yarışında altı podyum elde etti.

Ancak takım, o zamandan beri geriye düştü ve şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'in 193 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor. 

Buna rağmen Toro Rosso'nun eski pilotu Jaime Alguersuari'ye göre, Adrian Newey ile imzalanacağı söylenen sözleşme takım için her şeyi değiştirebilir.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alguersuari, "Newey'nin takıma gelmesiyle Fernando bir kez daha dünya şampiyonu olabilir."

"Bence Newey ile anlaşmaya yaklaştıkları haberi, Fernando'nun kariyerinin son 10 yılında aldığı en iyi haber olabilir."

"Newey yaptığı işte açık ara bir numara ve kural değişikliklerini ondan daha iyi anlayacak kimse yok."

"Adeta tüm Formula 1 Newey'e karşı yarışıyor." şeklinde konuştu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Albon, Williams ile "kısa vadeli" acı çekmeye hazırlıklı
Sonraki haber RB, F1'de eğlence ve sporu birleştirme rolünü üstlenmek istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

Formula 1
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"
Ocon: "Alpine, pilotların geribildirimlerini dinlemiyor"

Ocon: "Alpine, pilotların geribildirimlerini dinlemiyor"

Formula 1
Ocon: "Alpine, pilotların geribildirimlerini dinlemiyor"
Heineken, Verstappen için sponsorluk politikasını değiştirmiş

Heineken, Verstappen için sponsorluk politikasını değiştirmiş

Formula 1
Heineken, Verstappen için sponsorluk politikasını değiştirmiş

Son Haberler

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"

F1 Formula 1
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"
Monza pistinde önemli değişiklikler var

Monza pistinde önemli değişiklikler var

F1 Formula 1
İtalya GP
Monza pistinde önemli değişiklikler var
Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

F1 Formula 1
Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye