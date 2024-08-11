Alguersuari: "Newey'nin takıma gelmesiyle Alonso, yeniden şampiyon olabilir"

Fernando Alonso 2023 yılında, emekli olan Sebastian Vettel'in yerine geçerek Aston Martin'e katıldı.

Aston Martin, Red Bull'un ardından griddeki ikinci en iyi takım olarak göründüğü için o sezon İspanyol pilot için mükemmel bir şekilde başladı.

Alonso, yılın ilk sekiz yarışında altı podyum elde etti.

Ancak takım, o zamandan beri geriye düştü ve şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'in 193 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

Buna rağmen Toro Rosso'nun eski pilotu Jaime Alguersuari'ye göre, Adrian Newey ile imzalanacağı söylenen sözleşme takım için her şeyi değiştirebilir.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alguersuari, "Newey'nin takıma gelmesiyle Fernando bir kez daha dünya şampiyonu olabilir."

"Bence Newey ile anlaşmaya yaklaştıkları haberi, Fernando'nun kariyerinin son 10 yılında aldığı en iyi haber olabilir."

"Newey yaptığı işte açık ara bir numara ve kural değişikliklerini ondan daha iyi anlayacak kimse yok."

"Adeta tüm Formula 1 Newey'e karşı yarışıyor." şeklinde konuştu.