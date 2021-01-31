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Formula 1 / Son dakika

Alguersuari motor sporlarına dönebilir

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Alguersuari motor sporlarına dönebilir
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Jaime Alguersuari, gelecekte motor sporlarına dönüşü reddetmiyor.

Müzik dünyasında DJ Squire adıyla da bilinen Alguersuari, Formula 1'den ayrılmasının ardından çeşitli serilerde yer almış ve sonrasında kariyerini sonlandırmıştı.

İspanyol sürücü, 2006 yılında Formula Renault 2.0 İtalya Kış Serisi'ne ek olarak 2008 yılında Britanya Formula 3 Şampiyonluğu almayı başardı. Gösterdiği etkileyici performansın ardından 2009'da Toro Rosso ile Formula 1'e adım attı ancak 2011 sezonunun ardından Red Bull programından çıkarıldı ve F1'e veda etti.

Sonrasında ADAC GT Masters, Formula E ve son olarak 2015 yılında Stock Car Brezilya'da mücadele etti.

O günden bu yana DJ'lik yapan Alguersuari, şimdi motor sporlarına geri dönmeyi gözden geçiriyor.

Marca'ya konuşan İspanyol pilot, "Şu anda antrenman yapıyorum. Bir zamanlar müzikte daha mutlu olduğum için yarışmayı bırakmıştım, ancak bir toparlanma sürecinden geçtim."

"Şimdi iki şeyi çok iyi yapabiliyorum: Müzik yapmak ve araç sürmek. Konser verme fırsatım olmadığı için günler yavaş geçiyor ve bir şeyleri, belki de rekabet etmeyi özlüyorum. Geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum ama bu, kesinlikle bir seçenek. Tabii ki %100 hazır olduğumu bilmem gerekiyor." dedi.

Tekrar yarışma fikrinin aklına nasıl geldiği sorusuna 30 yaşındaki pilot, "Arkadaşlarımla basit bir sürüş yaparken, uzun zamandır hissetmediğim hisler yaşadım. Yüzümde kocaman bir gülümseme belirdi ve bu da kendime sorular sormamı sağladı." yanıtını verdi.

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Editör Kemal Şengül

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