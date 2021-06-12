Alguersuari: "Marko'ya ve Red Bull'a kızgındım"

Alguersuari, 2015 senesinde, henüz 25 yaşındayken, motor sporlarından emekli olduğunu açıklamıştı. Artık 31 yaşında olan İspanyol pilot, motor sporlarına geri dönme karar aldığını açıklamıştı.

Alguersuari, 2009-2011 yılları arasında Toro Rosso ile Formula 1'de yarışmış ve o dönem F1'de yarışan en genç pilot olmuştu.

2011 sezonun ardından Toro Rosso tarafından sözleşmesi uzatılmayan İspanyol pilot, Formula E'nin 2014-2015 sezonunda seride kısa bir süre yarışmış ve onu da bırakmıştı.

Alguersuari, 2015 senesinde ise motor sporlarından emekli olduğunu ve DJ olmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Alguersuari, Dünya Karting Şampiyonası ile motor sporlarına geri dönecek. İspanyol pilot, F1'den ayrılmasının ardından F1 ile ilgisi olan herhangi bir şeyle etkileşime geçmenin bile zor olduğunu söylese de artık padokta gülerek yürüyebileceğine inanıyor.

Motor sporlarından emekli olma sürecini ve neden geri döndüğünü anlatan Alguersuari, şu ifadeleri kullandı: "F1'e, Helmut Marko'ya, Red Bull'a ve genel olarak yaşanan her şeye karşı sinirliydim."

"[F1'den ayrılmamın ardından], Movistar'da yorumcu olarak yer almaya çalıştım ama piste gittiğimde iğrenç hissettim, orada olmaktan mutlu değildim."

"Günün sonunda daha sadece 23 yaşındaydım ve o dönemde beni her zaman mutlu eden bir şeye sarıldım: müziğe olan tutkuma."

"Motor sporlarına geri döndüm çünkü artık farklı bir insan olduğumu hissediyorum. Bir F1 padoğuna giderek, Christian Horner ve Marko'ya 'Merhaba' diyebilirim, gülümseyebilirim."

"Beğenmediğim durumlar hakkında daha iyi hissetmem biraz zaman aldı ve artık bu durumlar eskisi kadar canımı yakmıyor."

"Artık 31 yaşındayım ve farklı biri gibi hissediyorum. Ben Jaime'yim ve Squire'im (DJ kariyerinde kullandığı ismi). Birçok şey yapabilirim ve herhangi bir bir ortamda iyi bir şekilde yaşayabilirim."

Alguersuari, F1'den uzak kaldığı dönemlerde motor sporlarının zirvesinde yarışmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu daha iyi anladığını da ekledi.

"Bana bu kadar çok fırsat verildiği için çok şanslıydım. Birçok yarışta yarıştım, F1'e çıktım ve birkaç puan topladım."

"Elbette Red Bull'da ya da daha rekabetçi bir araçta sürme fırsatını elde edemedim ama ne olursa olsun çok şanslı olduğumu anlamaya başladım ve bunun için minnettarım."

"Hayatımdaki motor sporları macerasını bitirmek 10 senemi almıştı ve ben hayatımın bu bölümünü pistlere geri dönerek kapamak istedim."

"Ayrıca 'Kendini yeniden keşfet' adında bir kitap yazmıştım. Bu kitabı yazmak iki senemi aldı ve bu kitabı yazmak bana yardımcı oldu. Kitabı yazarken, kendime baktım."

"Geçmişte, televizyonda F1'le alakalı bir şey gördüğümde kanalı değiştirirdim. Aynı şey gazetede de yaşanırsa hemen başka bir sayfayı okurdum."

"Bugün, AlphaTauri garajına giderek Franz Tost'a sarılabilirim. Bardağa dolu tarafından bakmaya başladım. Ne kadar şanslı olduğumun farkına vardım."