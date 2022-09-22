Alguersuari: "Hâlâ Marko ile alakalı kâbuslar görüyorum"

Haberi dinle

Jaime Alguearsuari, Red Bull'un genç sürücü programında yetişmiş ve Temmuz 2009'da Formula 1'e adım atmıştı.

2011 sonuna kadar Toro Rosso'da yarışan genç sürücü, o dönem Red Bull'a geçme fırsatı yakalayamadı ve performansıyla Helmut Marko'yu memnun edemediği için de takımdan gönderildi.

Sonrasında farklı serilerde birkaç yarışa çıkan İspanyol sürücü, kariyerine son vererek DJ'lik yapmaya başladı.

Algresuari, Marko ile on yılı aşkın bir süredir görüşmediğini fakat onunla çalışmanın çok zor olmasından dolayı hâlâ kabuslar gördüğünü dile getirdi.

Alguersuari İspanyol El Confidencial gazetesine verdiği demeçte, "Red Bull uzun yıllar boyunca bana yardım ettiği için şanslıydım fakat o zamanlar bencil ve çocuksu bir adamdım."

"Size bir sır vereyim - o dönemle ilgili hâlâ garip rüyalar görüyorum. Hele ki başaramadığım şeyler ve hayal kırıklığımın yanı sıra, bana sinirlenen ve bizi çocuklar gibi azarlayan Marko hakkında..."

"Tüm bunlar çok travmatik şeyler. Eminim Sébastien Buemi ve diğer pek çok sürücü de bunu yaşamıştır. Bunları aklımdan çıkaramıyorum, Formula 1'den emekli olduktan sonra terapi yapmak ve birkaç psikoloğa görünmek zorunda kaldım."

"Buna rağmen, üzerinden onca yıl geçmiş olsa bile hâlâ kafamda bazı garip düşünceler var."

"Bazen geceleri ağlar gibi uyanıyorum. Rüyamda harika turlar çıkarıyorum fakat hâlâ Bay Marko'nun kızgın yüzünü görüyorum." dedi.