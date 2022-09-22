Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F1 ve FIA arasında ipler geriliyor Sonraki / Ferrari: "Bütçe sınırı güncellemeleri yavaşlattı, fikirleri değil"
Formula 1 Haberler

Alguersuari: "Hâlâ Marko ile alakalı kâbuslar görüyorum"

Eski Formula 1 pilotu Jaime Alguearsuari, Toro Rosso'da yarışırken yaşadıkları nedeniyle hâlâ kabuslar gördüğünü söyledi.

Ekleyen:
, Editör
Alguersuari: "Hâlâ Marko ile alakalı kâbuslar görüyorum"
Haberi dinle

Jaime Alguearsuari, Red Bull'un genç sürücü programında yetişmiş ve Temmuz 2009'da Formula 1'e adım atmıştı.

2011 sonuna kadar Toro Rosso'da yarışan genç sürücü, o dönem Red Bull'a geçme fırsatı yakalayamadı ve performansıyla Helmut Marko'yu memnun edemediği için de takımdan gönderildi.

Sonrasında farklı serilerde birkaç yarışa çıkan İspanyol sürücü, kariyerine son vererek DJ'lik yapmaya başladı.

Algresuari, Marko ile on yılı aşkın bir süredir görüşmediğini fakat onunla çalışmanın çok zor olmasından dolayı hâlâ kabuslar gördüğünü dile getirdi.

Alguersuari İspanyol El Confidencial gazetesine verdiği demeçte, "Red Bull uzun yıllar boyunca bana yardım ettiği için şanslıydım fakat o zamanlar bencil ve çocuksu bir adamdım."

"Size bir sır vereyim - o dönemle ilgili hâlâ garip rüyalar görüyorum. Hele ki başaramadığım şeyler ve hayal kırıklığımın yanı sıra, bana sinirlenen ve bizi çocuklar gibi azarlayan Marko hakkında..."

"Tüm bunlar çok travmatik şeyler. Eminim Sébastien Buemi ve diğer pek çok sürücü de bunu yaşamıştır. Bunları aklımdan çıkaramıyorum, Formula 1'den emekli olduktan sonra terapi yapmak ve birkaç psikoloğa görünmek zorunda kaldım."

"Buna rağmen, üzerinden onca yıl geçmiş olsa bile hâlâ kafamda bazı garip düşünceler var."

"Bazen geceleri ağlar gibi uyanıyorum. Rüyamda harika turlar çıkarıyorum fakat hâlâ Bay Marko'nun kızgın yüzünü görüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
F1 ve FIA arasında ipler geriliyor
Önceki haber

F1 ve FIA arasında ipler geriliyor
Sonraki haber

Ferrari: "Bütçe sınırı güncellemeleri yavaşlattı, fikirleri değil"

Ferrari: "Bütçe sınırı güncellemeleri yavaşlattı, fikirleri değil"
Daha fazlası
Ezel Tan
Vettel: "Emekliliği Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladım"
Formula 1

Vettel: "Emekliliği Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladım"

F1 ve FIA arasında ipler geriliyor
Formula 1

F1 ve FIA arasında ipler geriliyor

Priestley: "Raikkonen, Lewis gibi çalışsaydı çok daha fazla şampiyonluk kazanmıştı" Leclerc Ferrari 312 testi
Formula 1

Priestley: "Raikkonen, Lewis gibi çalışsaydı çok daha fazla şampiyonluk kazanmıştı"

Son Haberler

Vettel: "Emekliliği Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladım"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Emekliliği Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladım"

Sebastian Vettel, Formula 1'den emekli olmayı ilk kez Ferrari'de yarışırken düşünmeye başladığını söyledi.

Surer: "Alonso ile Stroll aynı düşüncenin insanları"
Formula 1 Formula 1

Surer: "Alonso ile Stroll aynı düşüncenin insanları"

Eski Formula 1 pilotu Marc Surer, Aston Martin'in umut vadettiğini ve Fernando Alonso ile takım sahibi Lawrence Stroll'ün kafa olarak uyuşacağını düşünüyor.

Horner: "Hamilton, Max'i bir kez bile takdir etmedi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Hamilton, Max'i bir kez bile takdir etmedi"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın bir kez bile Max Verstappen'i takdir etmediğini söylüyor.

Brown: "F1'in ABD'deki başarısı Amerikan bir takım veya pilota bağlı değil"
Formula 1 Formula 1

Brown: "F1'in ABD'deki başarısı Amerikan bir takım veya pilota bağlı değil"

Gridde Amerikan bir takım veya pilotun varlığından memnun kalacağını söyleyen Zak Brown, Formula 1'in ABD'deki başarısını sadece bu faktöre de bağlamıyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.