Alguersuari: "Ben de Sainz da Red Bull'da olmaktan memnun değildik"

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Alguersuari, 2009 yılında Toro Rosso için tam zamanlı olarak yarışmaya başladı ve bir yıl sonra Sainz, genç sürücü takımının bir parçası olarak Red Bull grubuna katıldı.

İkili, Alguersuari'nin 2011'de takımdan ayrılıp başka bir Red Bull genç sürücüsü olan Daniel Ricciardo'nun onun yerini almasına kadar birlikte çalışacaktı.

Bu, Alguersuari'nin Formula 1'deki son sezonu olacaktı ancak Sainz sırasıyla Renault, McLaren ve şimdi Ferrari'de daha büyük ve daha iyi bir kariyere devam etmiş oldu. Eski Formula 1 pilotu Alguersuari, Red Bull'un her zaman 'başka bir sürücü profili' aradığını öne sürdü.

İkilinin Red Bull'un aradığı gibi olmamasının nedenleri olarak Alguersuari, eski bir grand prix motosikletçisi olan babasını ve bir ralli sürücüsü olan Carlos Sainz'ı (Sr.) vurguladı.

El Confidencial'a konuşan eski F1 pilotu, "Bence ben de Carlos da (Sainz Jr.) Red Bull'da olmaktan hoşlanmamıştık."

"Bize yardım ettiler çünkü yetenekliydik ve buna değerdik. Ama derinlerde başka bir sürücü profili arıyorlar."

"Bunu bütün kalbimle söylüyorum: Red Bull; bilinmeyen, ailesi, arkadaşları olmayan ve yalnızca Red Bull'a güvenen sürücüleri bulmak istiyor."

"Babası Formula 1'den önceki kategorilerin organizatörü olan ve sektörde bir konumu ve oyu olan bir sürücünün durumu onlar için uygun değildi. Ve Carlos için de, aynısından daha fazlası."

"Benim durumumda favori olan, takım arkadaşım Brendon Hartley'di ancak Formula 3'ü kazanmıştım ve başka seçenekleri yoktu."

"Toro Rosso'da (Sebastien) Buemi'yi yeniyordum ama ona yardım edilmeye devam edildi. Daha sonra (Adrian) Newey bana üçüncü pilot olma seçeneğini reddettiğimi söyledi. Ancak kimse bana bir şey dememişti." dedi.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alguersuari, ekibin 2011'de onu bırakma kararı hakkında bilgilendirildi ve Red Bull'un genç programını yöneten Helmut Marko'nun kararlarının arkasındaki nedeni açıklayıp açıklamadığı soruldu.

İspanyol, "Marko'yu bir daha hiç görmedim, ancak görmek isterim."

"Bütün bunlar hakkında bildiğim tek şey, Franz Tost, Cepsa olayından sonraki gün sabah sekizde beni arayıp Red Bull'un artık bize yardım edemeyeceğini ve kötü bir haberi olduğunu söyledi. Daha sonra suratıma kapattı."

"Sanırım benimle konuşmak istemedi. Ardından direkt Helmut'u arayıp olan biteni sordum. Ancak o bana elinden bir şey gelmediğini söyledi." dedi.

Alguersuari, Ekim 2015'te motor sporlarından emekli olmadan önce 2014-2015'te Formula E'de tek bir sezon geçirmeye devam etti.

Red Bull'un kararının kariyerini etkileyip etkilemediği sorulduğunda Alguersuari, "Olan oldu, aradan yıllar geçti."

"Marko, Red Bull'da kararları verenin tek bir kişiden fazlası olduğunu anlamamı sağladı."

"Ama bana anlattıklarından yola çıkarak Marko'nun karar vermediği açıktı. Ve bu onunla son konuşmamdı. BBC'de yorumcuyken onu padokta karşılaştım, başka bir şey olmadı." dedi.

Alguersuari daha sonra tweet atarak 'Red Bull ve Marko'ya yeterince teşekkür etmediğini' ve 'Red Bull'un içinde olmadan bugün olduğu kişi olmayacağından %100 emin olduğunu' söyledi.

Alguersuari, “Helmut ile ilgili bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. 15 yaşımdayken onunla tanıştığım için çok müteşekkirim, Helmut benim öğretmenimdi ve benden her zaman kendimi ileriye itmek ve güçlendirmek için elimden geleni yapmamı isteyen biriydi. Bu, genç sürücü takımı sistemidir ve her zaman işe yarar."

"Red Bull'a ve Marko'ya şükranlarımı sunacak kelimelerim yok çünkü bana müziğimde ve hayatımda başka hedeflere ulaşmamda yardımcı olan bir disiplin, özveri ve sıkı bir çalışma gösterdiler. Red Bull'un içinde olmadan bugünkü ben olmayacağımdan %100 eminim." şeklinde tweet attı.