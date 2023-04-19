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Algersuari: "Buemi, Red Bull ile şampiyon olabilirdi"

Eski Toro Rosso pilotu Jaime Alguersuari, Red Bull'un potansiyel Dünya Şampiyonu Sebastien Buemi'yi elinden kaçırdığını iddia ediyor.

Zeynep Taş
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Algersuari: "Buemi, Red Bull ile şampiyon olabilirdi"
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