Algersuari: "Buemi, Red Bull ile şampiyon olabilirdi"
Eski Toro Rosso pilotu Jaime Alguersuari, Red Bull'un potansiyel Dünya Şampiyonu Sebastien Buemi'yi elinden kaçırdığını iddia ediyor.
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