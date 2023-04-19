Algersuari: "Buemi, Red Bull ile şampiyon olabilirdi"

İkili, 2009-2011 arasında Toro Rosso'da [şu anki AlphaTauri] takım arkadaşıydı.

Alguersuari emekli olmadan önce kısa bir süreliğine Formula E'de yarışırken, Buemi FE ve WEC şampiyonu oldu ve Red Bull F1 yedek pilotu olarak kalmanın yanı sıra Le Mans 24 Saat'te dört birincilik elde etti.

Buemi, Toro Rosso'nun zorlandığı ve 2008'de İtalya'da ünlü bir zafer kazanan Sebastian Vettel'in başarılarına yaklaşamadığı dönemde, 2009 Avustralya'daki ilk yarışında yedinci olarak en iyi derecesini elde etti.

Buemi, 2012'de Daniel Ricciardo ve Jean-Eric Vergne'nin takıma gelmesi için Alguersuari ile aynı anda takımdan ayrıldı.

Ancak Algersuari, eski takım arkadaşının F1 Dünya Şampiyonu olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Algersuari Twitter'da, "11 yıl önce kazanamadığımız için değiştirildiğimiz söylendi... Lütfen bir an için beni unutalım ama tam da kahvemi içerken aklıma geldi: F1'deki eski takım arkadaşım @Sebastien_buemi kariyerine galibiyetler ve kupalar eklemeye devam etti."

"Şimdiye kadar kaç Dünya Şampiyonluğu olduğunu unutmuşum ve onunla sadece gurur duymuyorum; aynı zamanda zaman geçtikçe Red Bull Racing F1'de birkaç yarış galibiyeti ve belki de Dünya Şampiyonluğu kazanacağını fark ettim."

"Bu sadece benim takım arkadaşım Sebastian Buemi hakkındaki istatistiklere ve gerçeklere dayanan kişisel görüşüm." yazdı.