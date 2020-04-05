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Formula 1 / Son dakika

Algarve pisti, F1 lisansı aldı

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Algarve pisti, F1 lisansı aldı
Ekleyen:
, Editör
5 Nis 2020 11:40

Portekiz'deki Algarve pisti, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için gereken lisansı FIA'dan aldı.

Portekiz GP'si 1984-1996 yılları arasında 13 kez Formula 1'e ev sahipliği yapmış ve bunların tamamı Estoril pistinde gerçekleşmişti.

2009 yılında inşası tamamlanan 4.6 km'lik Algarve pisti, ise daha önce hiç F1'e ev sahipliği yapmadı ve toplam 100 bin seyirci kapasitesinde.

2017'de yarışın F1'e ev sahipliği yamak için Liberty Media ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise Portekz Grand Prix'sinin gerçekleşmesi için bir başka adım daha atıldı. Algarve pisti, FIA'dan Formula 1'e ev sahipliği yapmak için gereken lisansı aldı.

Daha önce Algarve Pisti'nde hiçbir yarış düzenlenmedi ancak F1 takımları zaten birkaç test yaptı.

Portekiz pistinin CEO'su Paulo Pinheiro, “FIA tarafından talep edilen değişiklikler yapıldı ve şimdi federasyondan en yüksek lisansı aldık." dedi.

FIA'nın kararıyla birlikte pist, F1'e ev sahipliği yapmak için son engeli de aştı.

Pinheiro'ya göre takımlardan birisi bu yıl zaten burada test yapacak.

Test Kasım ayında gerçekleşecek ancak hangi F1 takımı olduğu "gizli anlaşma" nedeniyle açıklanmıştı.

Pistin tek hedefi F1 değil. Aynı zamanda MotoGP'y de istiyorlar.

Pinheiro, "Bu, olasılıklardan biri, ama önce pandeminin nasıl geliştiğine bakmalıyız."

"Koronavirüs nedeniyle büyük değişiklikler yoksa yarış organizatörlerinin mevcut takvime sadık kalması mümkün olmayacak. Olası tarihler için elde çok fazla yarış var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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