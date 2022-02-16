Alfa'nın sürpriz testi, 2022 araçlarına dair sırları açığa çıkardı

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Alfa Romeo C42'nin ön kanadı, diğer takımlarda gördüklerimiz karşısında daha çok yarışa çıkmaya hazır versiyon gibi duruyor.

Alfa, geçmiş senelerde olduğu gibi ön kanadın orta kısmında yüklü, kenar kısmında yüksüz tasarımı tercih etmiş. Takım, 2019'daki kural değişikliklerinden bu yana ön kanadın dış kısmında agresif tasarımları tercih ediyor.

Alfa Romeo C42 front detail Photo by: Davide Cavazza

Ön kanat planyaları, kırmızı ok ile göreceğiniz en dış kısımda mümkün olduğu kadar düzleştirilmiş.

McLaren aracında gördüğümüz gibi, ön kanadın orta kısmı, kama şeklindeki burnun alt kısmını, dolayısıyla taban altını ve sidepodları beslemesi için sarkıtılmış.

C42, itme kollu ön süspansiyonuna sahip ancak süspansiyon düzeninde üst salıncakların ön kolunun, şasi üzerinde çok yükseğe yerleştirilmiş olması nedeniyle ilgi çekicidir. Ayrıca, hava akışını istenen konuma yönlendirmek amacıyla tüm süspansiyon ve direksiyon kollarının nasıl aşağı doğru yönlendirildiğine dikkat edin.

Ön fren kanalı duvarı ve tekerlek deflektörü (yeşil ok), soğutmaya yardımcı olmak ve aero yüzeylerdeki hava akımını aşağı doğru yönlendirmek için tekerlek tertibatından uzakta konumlandırılmış.

Alfa Romeo C42 sidepods and floor detail Photo by: Davide Cavazza

Aracın orta kısmı, Aston Martin ve McLaren'da gördüklerimizin karışımı diyebiliriz. C42'de, Aston Martin aracındakine benzer yüksek belli, üst tarafta soğutma ızgaraları bulunan, altı kesik sidepod tasarımı bulunuyor ancak McLaren MCL36 ile daha karmaşık bir zemin tüneli düzenini paylaşıyor.

Tünelin kendi iç duvarı (mavi ok) bulunuyor. Bu duvar, şasinin altında, aracın merkez hattında yakalanan hava akışını, sidepodun alt kesiminin etrafındaki akışı daha iyi beslemesi gereken üst zemin yüzeyine giden bir rota sağlıyor.

Bu, tünel girişi için mümkün olan maksimum yüksekliğe veya genişliğe sahip olmama taviziyle birlikte geliyor ancak bu tasarımda avantaj çok olacak ki şu ana kadar iki takımın bu yönde ilerlediğini gördük.

Ayrıca, sidepodun kendisi tabandan çok yüksekte olduğu göz önüne alındığında, zemin yüzeyinin alt yan darbe destek direği (kırmızı ok) olması muhtemel olanın etrafında nasıl geriye ve yukarı doğru süpürüldüğünü görebilirsiniz.

Alfa Romeo C42 floor detail Photo by: Davide Cavazza

Tabana başka bir açıdan baktığımızda Alfa Romeo'nun tabanda izin verilen alana bir 'kenar kanadı' ekleyen ilk takım olduğunu söyleyebiliriz. Bu aerodinamik parçanın ön kısmı tabandan uzaklaşmış durumda. Bu kısımda boşluğu kapatmak için sadece metal bir parça kullanılmış.

Bu açıdan, taban altı sarkıt kanatlarından birinin arka bölümünü de görmek mümkün. Takım onları dışa doğru akış sağlayacak şekilde yönlendiriyor gibi duruyor.

Tabanın arka tarafında, daha önceki kurallar döneminden bir çözüm olduğunu görüyoruz. Orada bir yuva eklendi ve taban geometrisi daha sonra hava akışının yolunu etkileyecek şekilde (kırmızı ok) değiştirildi.

Alfa, arka tarafta itme kollu süspansiyon kullanan ikinci takım oldu ve artık çok daha büyük olan difüzöre yer açmak için iç elemanları daha yüksek bir konuma yerleştirdi.

Sauber C39 airbox detail Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca 2018'de kullandığı tek bıçak tarzı takla barı (üst resim) tasarımına geri döndü. Bu, hava kutusu girişlerinin, daha iyi besleme sağlaması için bıçaktan geride konumlandırıldığı bir tasarımdır.