Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Saward: "Herta, 2024'te veya daha öncesinde Ricciardo'nun yerini alabilir" Sonraki / VW: "2026, Audi/Porsche ile F1'e giriş için son şans"
Formula 1 Analiz

Alfa Romeo'nun zorlamasına yardımcı olan sidepod değişikliği

Alfa Romeo, 2022'de şu ana kadar Ferrari ve Red Bull'un arkasındaki orta grup mücadelesine ortak olarak sezonun sürprizlerinden birisi oldu.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Alfa Romeo'nun zorlamasına yardımcı olan sidepod değişikliği
Haberi dinle

Mercedes'ten Alfa Romeo'ya katılan Valtteri Bottas, şu ana kadar performansıyla parlamayı başardı ve Bottas, zaman zaman eski takımı Mercedes üzerinde baskı kurmayı başardı.

Bottas'ın özellikle Imola'da gösterdiği performansta, Alfa Romeo'nun sidepod tasarımında yaptığı güncellemenin etkisi vardı.

Takım, C42'nin tabanının ön kısmında değişiklik yaptı ve bu bölümdeki hava dağılımını değiştirdi. Tabanın ön tarafındaki kapmalarda yapılan değişiklikler, yalnızca hava akışının aracın altından nasıl geçtiğini değil, aynı zamanda karoser ve sidepod çevresinde nasıl hareket ettiğini de iyileştirmek için değiştirildi.

Yeni sidepod tasarımını eskisi ile kıyasladığımızda, yeni tasarım karoserinin arka tarafta tabana doğru indiği çok net. Bu hava akışının hem sidepod etrafında hem de karoser üzerinde ilerleyişinde etkisi olacak.

Alfa Romeo C42 floor tunnel detail

Alfa Romeo C42 floor tunnel detail

Aşağıdaki fotoğrafta, Orlen logosundan sonraki kısımda alt resimdeki yeni sidepod tasarımının tabana kadar uzandığını görebilirsiniz.

Ayrıca, taban ve sidepod birleşmeden önce kesik alt kısmın nasıl mümkün olduğu kadar uzatıldığını ve aracın yan tarafı boyunca ilerlerken hava akışına yer açtığını belirtmekte fayda var.

Alfa Romeo C42 sidepod comparison

Alfa Romeo C42 sidepod comparison

Yukarıdan bakıldığında, sidepodun arka kısmının bazı takımlarda gördüğümüz gibi tam genişlikte rampa olmadığı görülüyor. Sidepodun kenar kısmı aşağı doğru inerken üst ve iç tarafı düz bir şekilde süspansiyonlara doğru gidiyor.

Bununla birlikte, alt taraftan bakıldığında bunun nasıl çalışacağını düşünürsek, bu tasarımın tabanın geometrisini iyileştirebileceğini söyleyebiliriz.

Bu değişikliklerle birlikte arka fren kanalı duvarının ön kısmında, kırmızı ok ile gösterilen bölümde de bazı değişiklikler yapıldı.

paylaşım
yorumlar
Saward: "Herta, 2024'te veya daha öncesinde Ricciardo'nun yerini alabilir"
Önceki haber

Saward: "Herta, 2024'te veya daha öncesinde Ricciardo'nun yerini alabilir"
Sonraki haber

VW: "2026, Audi/Porsche ile F1'e giriş için son şans"

VW: "2026, Audi/Porsche ile F1'e giriş için son şans"
Yorumları görüntüle
Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
Ferrari ve Red Bull'un kopyaladığı Aston Martin çözümü Emilia Romagna GP
Formula 1

Ferrari ve Red Bull'un kopyaladığı Aston Martin çözümü

Hamilton ve Russell'ın farklı kanat ayarları tam olarak ne işe yaradı? Emilia Romagna GP
Formula 1

Hamilton ve Russell'ın farklı kanat ayarları tam olarak ne işe yaradı?

Ferrari'nin güncelleme planlarına ipucu sunan difüzör revizyonu Avustralya GP
Formula 1

Ferrari'nin güncelleme planlarına ipucu sunan difüzör revizyonu

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
İki günlük Imola testi sona erdi Pirelli Imola testi
Formula 1

İki günlük Imola testi sona erdi

Imola lastik testinin ilk günü tamamlandı
Formula 1

Imola lastik testinin ilk günü tamamlandı

Alfa Romeo, Imola'ya yeni bir taban güncellemesi getirecek Emilia Romagna GP
Formula 1

Alfa Romeo, Imola'ya yeni bir taban güncellemesi getirecek

Son Haberler

Newey: "Ferrari ile 2021 ayarında bir mücadele bekliyorum"
Formula 1 Formula 1

Newey: "Ferrari ile 2021 ayarında bir mücadele bekliyorum"

Red Bull yeni bir rüzgar tüneli mi inşa ediyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull yeni bir rüzgar tüneli mi inşa ediyor?

Perez: "Miami'deki en büyük zorluk, yere basma gücü seviyesini belirlemek olacak"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Miami'deki en büyük zorluk, yere basma gücü seviyesini belirlemek olacak"

Verstappen: "Miami hafta sonu çılgınca geçecek"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Miami hafta sonu çılgınca geçecek"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.