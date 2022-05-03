Alfa Romeo'nun zorlamasına yardımcı olan sidepod değişikliği

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Mercedes'ten Alfa Romeo'ya katılan Valtteri Bottas, şu ana kadar performansıyla parlamayı başardı ve Bottas, zaman zaman eski takımı Mercedes üzerinde baskı kurmayı başardı.

Bottas'ın özellikle Imola'da gösterdiği performansta, Alfa Romeo'nun sidepod tasarımında yaptığı güncellemenin etkisi vardı.

Takım, C42'nin tabanının ön kısmında değişiklik yaptı ve bu bölümdeki hava dağılımını değiştirdi. Tabanın ön tarafındaki kapmalarda yapılan değişiklikler, yalnızca hava akışının aracın altından nasıl geçtiğini değil, aynı zamanda karoser ve sidepod çevresinde nasıl hareket ettiğini de iyileştirmek için değiştirildi.

Yeni sidepod tasarımını eskisi ile kıyasladığımızda, yeni tasarım karoserinin arka tarafta tabana doğru indiği çok net. Bu hava akışının hem sidepod etrafında hem de karoser üzerinde ilerleyişinde etkisi olacak.

Alfa Romeo C42 floor tunnel detail

Aşağıdaki fotoğrafta, Orlen logosundan sonraki kısımda alt resimdeki yeni sidepod tasarımının tabana kadar uzandığını görebilirsiniz.

Ayrıca, taban ve sidepod birleşmeden önce kesik alt kısmın nasıl mümkün olduğu kadar uzatıldığını ve aracın yan tarafı boyunca ilerlerken hava akışına yer açtığını belirtmekte fayda var.

Alfa Romeo C42 sidepod comparison

Yukarıdan bakıldığında, sidepodun arka kısmının bazı takımlarda gördüğümüz gibi tam genişlikte rampa olmadığı görülüyor. Sidepodun kenar kısmı aşağı doğru inerken üst ve iç tarafı düz bir şekilde süspansiyonlara doğru gidiyor.

Bununla birlikte, alt taraftan bakıldığında bunun nasıl çalışacağını düşünürsek, bu tasarımın tabanın geometrisini iyileştirebileceğini söyleyebiliriz.

Bu değişikliklerle birlikte arka fren kanalı duvarının ön kısmında, kırmızı ok ile gösterilen bölümde de bazı değişiklikler yapıldı.