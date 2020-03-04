Alfa Romeo'nun yeni F1 simülatörü, 2021'e kadar hazır olmayacak

Sauber birkaç sene önce rüzgar tüneline çok ciddi yatırım yapsa da simülatör konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu da rakipleri karşısında performans kazanma mücadelesinde zayıf kalmasına neden oldu.

Bu konuda çalışmalara başlansa da, teknik patron Jan Monchaux yeni sistemin hazır olmasının uzun zaman alacağını söyledi.

Monchaux, "Bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Bazı takımların bunu başarması 10 sene sürdü. Açıkçası 10 sene öncesine göre teknoloji daha gelişmiş durumda."

"Bu açıdan bir ya da bir buçuk sene içerisinde, tüm simülasyon araçlarımıza benzer bir aygıt kullanabileceğimizi umuyorum."

"Uzun bir süreç olacak. Sürekli olarak gerçeğe paralel bir şey yapmamız gerekiyor. Pilotlarımızın bir nevi pahalı ve büyük bir PlayStation olan bu sistemde gerçekçi hissetmeliler. Aynı gerçek araç içerisindeymiş gibi hissedebilmeliler."

"Bu önemsiz bir şey değil. Bir sene sonrası, '6 ay içerisinde hazır olacak' diyebilmeyi umuyorum. Ancak zaman alacağı bir gerçek." dedi.

Takımın yedek pilotu Robert Kubica'nın görevlerinden birisi de simülatörün gelişimine katkı sağlamak olacak.

Barcelona testlerinde Alfa Romeo aracıyla piste çıkan Kubica, gerçek araca paralel veri tabanı oluşturmada yardımcı olacak.

Ancak gelişim süreci uzun ve karmaşık olduğu için, takım bu alanda ancak uzun vadede avantaj sağlamayı umuyor.

Kubica, "Çok yoğun bir sene olacak. Ek olarak başka bir seride yarışacağım ve çok fazla şey yaşanacak. Buradaki işlerimden birisi tabii ki pist üstünde olacak ancak aynı zamanda pist dışı da önemli olacak."

"Biz simülatör konusunda daha yeni bir takımız. Simülatörü mümkün olduğu kadar en iyi şekilde geliştirmeye çalışacağız ancak bu tür şeyler her zaman zaman alır. Simülatör konusundaki deneyimlere bakarsak, bu konuda çok sabırlı olmanız gerektiğini söyleyebilirim."

"Ancak F1'de sabırlı olmaz zordur. Yarış sadece pist üstünde değil, fabrikada da olur. Bu açıdan simülatör konusunda bizi büyük bir mücadele bekliyor. Ben işim gereği takıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.