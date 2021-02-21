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Alfa Romeo'nun yeni aracına dair ilk görüntüler sızdırıldı mı?
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Alfa Romeo C41'e ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıktı.
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Alfa Romeo, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni C41 aracını Pazartesi günü Varşova'da tanıtacak.
Takımın lansman etkinliğinden sadece bir gün önce Twitter'da, C41'e ait olduğu iddia edilen bir görüntü paylaşıldı.
Bu görüntüde araç, lansmanın yapılacağı yere taşınıyor ve köşelerden yeni aracın renk düzeni görülebiliyor.
Araç tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi kırmızı&beyaz renk düzenine sahip. Ayrıca yan sidepodlarda PKN Orlen logoları var.
Tam da PKN Orlen logolarının bulunduğu yerlerin örtüsünün kaldırılması, bu görüntülerin bilerek sızdırıldığı yorumlarını da beraberinde getiriyor.
İşte sızdırılan o kısa klip:
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Alonso antrenmanlara yeniden başladı
Sonraki haber
Lundgaard, Alpine'nin" kış renk düzeni" ile Paul Ricard'da sürüş yaptı
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Alfa Romeo'nun yeni aracına dair ilk görüntüler sızdırıldı mı?
paylaşım
yorumlar
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