Alfa Romeo'nun taban gizemi: Lansman hilesi miydi yoksa tasarım çıkmazı mı?

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Valtteri Bottas'ın Barselona'da piste çıkardığı araçta, lansmandaki fotoğraflarda gösterilen tabandan tamamen farklı bir taban tasarımı vardı.

Lansman aracında taban kenarı radikal bir şekilde çoklu kesik bölümden oluşurken, piste çıkarılan gerçek araçta daha geleneksel kenar tasarımına sahip bir taban vardı.

Bu cesur tasarımın yokluğu; takımın birkaç günlüğüne rakiplerinin dikkatini dağıtmak için kasıtlı olarak bu tasarımı ortaya atıp atmadığı veya bunun daha önce düşünülen ancak daha sonra terk edilen bir tasarım yolunun kasıtsız bir sonucu olup olmadığı konusunda merak uyandırdı.

Gerçeği öğrenmek için ilk testlerin başlamasını ve orada takımdan gelecek cevapları beklememiz gerekecek.

Lansmanda C43'te görülen tırtıklı çözümle ilgili ilginç olan şey, bir F1 aracı için o tasarım norm dışı görünse de, aslında mevcut kurallarla başa çıkmak için tamamen kabul edilebilir bir yaklaşım olmasıdır.

Bu nedenle, o tasarım 2023'teki yeni kural değişikliklerini incelerken takımın üzerinde çalıştığı şeyin erken bir örneği olabilir. Yani tasarım daha sonradan farklı bir yöne gittiyse, takım lansman için görselleri güncellemeye pek gerek görmemiş olabilir.

Yasal açıdan bakıldığında, taban kenarında bulunan ve uzunlamasına ilerleyen dikey kenar kanadı ile ona bağlı dokuz kanatçık, dikey kanatta, yine izin verilen braketlerle desteklenmek üzere sabitlendiği için taban kenarı ve 'kenar kanadı' için düzenlenen kurallara uyuyor gibi görünmektedir.

Bu çözümde, kanatçıkların dikey kanat üzerine monte edilmesi dışında, dikkat edilmesi gereken iki ilginç yan etki vardı.

İlk olarak solda, kanadın kendisi ile sidepod arasında hava akışı için bir koridor sağladığını görüyoruz.

İkinci olarak sağda, kanadın zemin kenarı seviyesinin üzerine monte edildiğini (sarı çizgili bölüm) ve braketlerin hava akışının kanadın dışına doğru sirkülasyonu için bir rota oluşturduğunu görebiliriz.

Şimdilik, bu taban araçta görünmüyor. Shakedown'da araçta yer alan taban tasarımı, 2022 boyunca görülen tasarımlarla çok daha fazla ortak noktaya sahipti.

İlk bakışta Red Bull'da görülen Gurney benzeri küçük dokunuşlara, Mercedes'in tırpan şeklindeki kenar kanadına, Ferrari'deki arka kesiğe ve taban altından çıkan kanatçığa benzer bir karışım olduğu görülüyor.

2023 için kural değişiklikleri ve bölgenin sağladığı performans hassasiyeti göz önüne alındığında, taban kenarında makul bir tasarım fikri sirkülasyonu göreceğimizden eminiz ve Alfa Romeo şimdiden bize üzerinde düşünecek çok şey verdi.

Alfa Romeo C43 taban kenarı Fotoğraf: Alfa Romeo

Takımların farklı yaklaşımları

Yeni zemin etkili otomobiller, araç altı aerodinamiğine bir değer kattı. Bu nedenle zemin kenarlarının akıllı düşünce için bir odak noktası olmasına şaşmamalı.

Geçen yıl, takımların hepsi aracın bu alanına farklı bir şekilde yaklaşırken en iyi çözümler konusunda gridde bir fikir birliği yoktu.

Mercedes W13 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, 2022 sezonuna Bahreyn testinde gelenden tamamen farklı bir araç ile başladı. Hızlı bir şekilde F1 teknoloji tarihine geçen bir özellik, fırfırlı zemin kenarıydı.

Mercedes W13 kanatçıkları Fotoğraf: Giorgio Piola

Zeropod karoser yapısının gelişi, çok daha basit bir zemin kenarı tasarımının kullanılmasıyla aynı zamana denk geldi. Bu, takımın performansı artırmak için sezon boyunca üzerinde çalışacağı bir şeydi.

Ferrari F1-75 and McLaren MCL36 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren'in Barselona'daki ilk testte / shakedown'da L-Shaped kenar kanadı kullanması hem izleyicilerin hem de rakip takımların dikkatini çekti ve sonuç olarak Ferrari kendi versiyonunu oldukça hızlı bir şekilde tasarladı.

Red Bull Racing RB18 taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull'un RB18'inde görünür bir kenar kanadı yoktu. Takım bunun yerine kesiklerden oluşan, bölümler arasındaki yükseklik farkını içeren ve 2021 çözümünü anımsatan konik bir arka zemini tercih etti.

Red Bull Racing RB18 taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Sezon boyunca RB18'in tabanında, tabanın ön kısmındaki bu Gurney kanadının kullanımı da dahil olmak üzere küçük değişiklikler yapıldı.

Mercedes W13 yeni taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes, sezon boyunca tırpan şeklindeki bir kenar kanadını geliştirirken, aynı zamanda yeni hava akışı parametrelerinden yararlanmak için çevredeki yüzeylerde de değişiklikler yaptı.

Red Bull Racing RB18 taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, bazı takımların "buz pateni" çözümüyle birlikte kullandığı kesik ve kanat düzenlemesini not aldı ve kendi çözümünü ekledi.

Aston Martin AMR22 taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Sezonun erken döneminde Red Bull'un sidepod ve taban konsepti yönünde ilerleyen Aston Martin, Gurney kanatçığını ve arkadaki kesik ve altından çıkıntı yapan kanadı ekleyerek zemin kenarını daha da geliştirdi.

Alpine A522 taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Alpine de sezonun sonlarında partiye katıldı ve kendi kesik ve kanat kombinasyonu versiyonunu ekledi.

Mercedes W13 taban detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu arada Mercedes, yuvarlanmış yüzeylere kaplamalar ekleyerek zemin kenarında iyileştirmelere devam etti.