Alfa Romeo'nun Sauber ile olan geleceği Temmuz ayında şekillenecek

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Alfa Romeo, Sauber Motorsport ile olan sözleşmesini 2021'in Temmuz ayında uzatmış ve böylelikle takımın adı Alfa Romeo olarak devam etmişti. 2022'nin ilk dört yarışının ardından Alfa Romeo, takımlar şampiyonasında beşinci sırada yer alıyor ve yeni döneme çok iyi başlamış durumda.

Geçtiğimiz günlerde konuşan İtalyan markanın CEO'su Jean Philippe Imparato, iki taraf arasındaki işbirliğinin geleceğinin Temmuz ayında netleşeceğini belirtti.

Imparato, "Alfa Romeo ve Sauber arasındaki ortaklığın geleceği Temmuz ayında duyurulacak."

"Karmaşık bir süreç olmayacak Değerlendireceğimiz iki yön var: Birincisi sonuçlar, ikincisi ekonomik getiri." açıklamasında bulundu.

Şimdi duyuru için iki veya üç ay beklemek gerekiyor fakat Alfa Romeo ve Sauber arasındaki etkileşimin büyümesi ve Imparato'nun bahsettiği iki alandaki olumlu dönüşler, işbirliğinin devam edeceğini işaret ediyor.

Aynı zamanda Stellantis CEO'su Carlos Tavares de Alfa Romeo'nun kararına yönelik eleştirileri reddederek mevcut sistemin iyi çalıştığını öne sürdü.

Stellantis CEO'su "Seçimimizi eleştirenler var. Fakat Formula 1'de olmanın tek yolu takım sahibi olmak değil. Bunun başka pek çok yolu var ve bunların arasında bizim seçtiğimiz yol da var."

"Buradaysak, Alfa Romeo adında bir takım varsa ve yarışlarda yer alıyorsa, bunun iyi çalıştığını söyleyebilirim." dedi.

Görünüşe bakılırsa iki taraf arasındaki ortaklık devam edecek fakat bunun ne süreyle olacağı belirsiz.

Logo Alfa Romeo sulla carrozzeria della Ferrari SF70H Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images