Alfa Romeo'nun Mick Schumacher için ilk izlenimleri iyi

Formula 2 şampiyona lideri Mick Schumacher, Formula 1'e giriş hazırlıkları kapsamında Nürburgring'deki ilk antrenman seansına Alfa Romeo ile katılacaktı.

Ancak Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir sürüş olmaması nedeniyle bu olmadı. Buna karşı Mick, takımla ve mühendislerle yakından çalışarak ortamı daha iyi anlamaya çalıştı ve bundan memnun kaldığını söyledi.

Ferrari'den yapılan açıklamada, Nürburgring'de piste çıkma şansı bulamayan genç pilotların Abu Dhabi'ye kadar beklemelerinin gerekebileceği belirtildi.

Vasseur da, sürüş olmasa dahi Mick'ten aldığı ilk izlenimin iyi olduğunu söyledi.

Vasseur, "Evet, herkes için özellikle de Mick için kötü oldu. Çok adanmıştı. Geçen hafta fabrikaya gitti, mühendislerle çok sıkı çalıştı, birinci antrenman seansı için iyi hazırlık yaptı ancak sonunda böyle oldu."

"Tabii ki kötüydü ancak en azından hazırlıklardan bir şeyler kaptı, bir şeyler öğrendi ve hafta sonunun kalan bölümünde bizimle olacak. Umarım gelecekte bir şeyler yapabilir. Ancak tabii ki sürüş yapamaması kötüydü."

"Dürüst olmam gerekirse iyi bir işbirliği yaptı ve hislerim iyiydi. Şu ana kadar her şey yolundaydı." dedi.

Mick Schumacher, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari, Mick Schumacher, Alfa Romeo and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari Sürücü Akademisi pilotlarının önümüzdeki yarışlarda antrenman seansına çıkmaları da bazı olağan dışı durumlar nedeniyle pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Vasseur, "Önümüzdeki yarışlarda piste çıkmaları kolay olmayacak. Portimao'da herkes pisti öğrenmeye çalışacak, o açıdan birinci antrenman seansına çıkmaları için iyi bir yer değil. Imola'da birinci antrenman seansı olmayacak. Ardından İstanbul'a gitmek zorundayız. Bu konuyu Antonio ile de konulmalıyız, bu açıdan pek kolay bir karar olmayacak. Ardından Bahreyn'de iki yarış olacak ve o Bahreyn'de F2'de yarışacak." dedi.

Vasseur son olarak Mick'in piste çıktığında atacağı derecelerin, gelecek kararı açısından önemli olmayacağını söyledi.

Vasseur, "Dürüst olmam gerekirse, tur zamanı önemli değil çünkü bir pilotu antrenman seansında piste çıkardığımızda, yaklaşımımız kaza yapmaması üzerine olur. Yani onlardan biraz sakin kalmalarını isteriz. Onun tur zamanlarını kıyaslayamazsınız. Bu adil olmaz. Daha çok yaklaşımı, birinci antrenman boyunca performansının nasıl ilerlediği, takıma verdiği geri bildirimler önemlidir."

"Performans olarak önce F2'de neler yaptığına, ardından F1 antrenman derecelerine bakmalısınız. Bu tür seanslarda önce yaklaşıma, takım içerisinde kurduğu ilişkiye ve teknik geri bildirimlerine bakılır." dedi.