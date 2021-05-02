FIA, Raikkonen'e verilen cezayı yeniden incelemeyi kabul etti

Raikkonen, Emilia-Romagna'da gerçekleştirilen yarışı dokuzuncu sırada tamamlamayı başarmıştı ancak aldığı cezanın ardından puan barajının dışına düştü.

Yarışın tekrar başlamasından önceki turda Raikkonen, üçüncü virajda spin atmıştı ve Formula 1 kurallarına göre sürücüler, ilk güvenlik aracı çizgisinden önce asıl pozisyonuna geri dönebiliyorlar. Eğer sürücü bunu yapamıyorsa pit yoluna girmelidir ve tüm grid geçtikten sonra tekrar piste çıkmalılar.

Ancak o noktada Raikkonen, o noktada bunun mümkün olup olmadığını bilmiyordu ve takım da mevcut belirsizlik nedeniyle Fin pilottan yerini korumasını istedi. Bu süreçte de FIA ile iletişim halindelerdi.

Alfa Romeo, kurallar açık olmadığı için cezanın haksız olduğunu düşünüyordu ve kurallar gereği, yeni kanıtlara dayanarak Fin pilota verilen cezanın yeniden gözden geçirilmesini istediler.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Cuma gecesi Portekiz'de hakemler arasında yapılan görüşmelerin ardından, incelenmesi gereken yeni unsurlar olduğu kabul edildi.

FIA her ne kadar F1 Sportif Çalışma Grubu, F1 Komisyonu ve Yarış Direktörü'nün notlarıyla ilgili dokümanları reddetse de, bir rakibin faydasına olan bir konuda belirsizlik olduğu için, F1'de geçmişte böyle bir ceza örneğinin olmadığını gösteren belgeleri kabul etti.

Alfa Romeo, bunun konuyla ilgisi olduğunu düşünüyordu çünkü hakemlerin kararında, düzenlemelerin "tutarlı şekilde uygulandığı" öne sürülmüştü.

Soruşturmanın ardından FIA, bu tutarlılığın Formula 2 ve Formula 3'te gerçekleşen önceki olaylara dayandığını, fakat bu olayların hiçbirinin kırmızı bayraktan sonra gerçekleşmediğini kabul etti. Hakemler bunun davayı yeniden açmak için yeterli olduğunu düşündüler.

FIA şunları söyledi: "Kararın ardından ve bu duruşmanın bir parçası olarak hakemler, atıfta bulunulan belirli olayların kırmızı bayraktan sonra meydana gelmediğini keşfettiler."

“Bu, hakemler tarafından değerlendirilen birçok unsurdan sadece biri olsa da, katılımcı karar esnasında bu bilgiye sahip değildi, ancak bu, hakemlerin tartışmasının bir parçasıydı. Bu nedenle, bu önemli ve alakalı bir bilgi olarak kabul edildi."

Hakemler, konuyla ilgili tam bir duruşma gerçekleştirmek için Pazar sabahı Portekiz'de Alfa Romeo ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirecek.