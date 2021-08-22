Alfa Romeo’nun hırslı planı, en iyi F1 pilotlarının “ilgisini çekecek”

Hem Kimi Raikkonen hem de Antonio Giovinazzi’nin Alfa Romeo ile kontratları bu sezon sona erecek. Fin pilotun önümüzdeki sene takımda kalması pek mümkün gözükmüyor çünkü İtalyan ekip, Mercedes’ten ayrılması durumunda Valtteri Bottas’la anlaşmayı hedefliyor.

Vasseur, bu yılın başında iki pilotlarını da değiştirmeye hayır demiyordu ancak “her şeyin açık” olduğunu belirtmişti.

Alfa, Sauber ile olan anlaşmasını uzattı ve Vasseur bunu markanın spordaki başarı azmini gösteren “uzun süreli bir ortaklık olarak” tanımladı.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Vasseur, “Bence iyi bir konumdayız çünkü hırslıyız. Ortaklar, sponsorlar ve diğer birçok konuda gelişiyoruz. Portfolyomuz iyileşiyor.”

“Alfa ile olan ortaklığımız, güçlü ve uzun süreli bir ortaklık. Ferrari de iyi bir iş çıkarıyor ve kendi taraflarında [güç ünitesi tarafında] gelişiyorlar ve biz de şasi tarafında gelişiyoruz.”

“Birçok yerden yeşil ışık aldım ve oldukça pozitif olmak istiyorum. Şimdi kendi işimi yapıp onları ikna etmeliyim.” ifadelerini kullandı.

Vasseur, özellikle üst düzey bir sürücüyle anlaşmak açısından Alfa hakkında önümüzdeki sezonlar için yersiz beklentiler oluşmaması için dürüst olmanın önemli olduğunu da söyledi.

“Ortak bir projeniz varsa ve onlara karşı açık konuşuyorsanız, dersiniz ki ‘burada saçmalık istemiyorum, 2022’de kazanamayacağız hatta 2023’te de ama en azından [takımlar şampiyonasında] 2 ya da 3 pozisyon kazanmak ve gelişmek istiyoruz.’”

“Kimi, bu mesajı aldı. 2019’da ekibe katıldığında Kimi, iki yarış öncesinde Ferrari ile kazanmıştı, Austin’de kazanmıştı. Ardında bize katıldı ve bu noktada, zor bir konumdaydık. 2017 oldukça zor geçmişti. Bence önümüzdeki meydan okumayı ve projeyi anladı.

“Onlara [sürücülere] karşı yok açık olmanız lazım ve bunun için şöyle demelisiniz: ‘Evet çocuklar galibiyet kazanamayacağız ama eğer sekizinciysek o zaman hedefimiz 6. olmak ve ardından 4. olmak olacak.’ Bunu söylemek ‘Endişe etmeye gerek yok, önümüzdeki sene kazanacağız’ demekten iyidir. Böyle yaparsanız hayal kırıklığı yaratırsınız.”

Takım 2022 sürücü kadrosunu henüz belirlememiş olsa da Vasseur, Giovinazzi’nin bu sene ileriye doğru bir adım attığını söyledi. Özellikle de sıralama turlarında İtalyan pilotun geliştiğini düşünse de yarış performansı açısından gelişmesi gerektiğini belirtti.

“Antonio, sıralama turlarında çok iyi bir iş çıkarırken Kimi, bu konuda muhtemelen biraz daha zorlanıyor. Yarışta ise durum tam tersi. [Kimi], genelde ilk turlarda Antonio ile arasındaki farkı kapıyor.”

“Antonio hakkında konuşursak, sıralama turlarında iyi bir gelişme gösterdi. Aracın performansını daha iyi anlıyor. Gelişmesi gereken bir konu varsa bu, muhtemelen yarışa olan yaklaşımı, yarışı yönetmesi ve lastikleri korumasıdır. Ancak, bu durumu kesinlikle biliyor.”