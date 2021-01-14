Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli

paylaşım
yorumlar
İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli
Ekleyen:
, Editör

La Gazzetta dello Sport'a göre Alfa Romeo'nun Formula 1 geleceği, oluşturulan yeni yönetim kurulunun kararlarına bağlı olacak.

İtalyan gazetenin saygın muhabirlerinden biri olan Luigi Perna, Fiat-Peugeot ortaklığı sonrasında İtalyan markanın Sauber'le isim partnerliğine dair açıklamalar yaptı.

Fiat-Chrysler markaları ve Alfa Romeo; Citroen, Opel ve Vauxhall gibi Peugeot markaları tek bir çatı altında toplanacak. Yeni otomobil üreticisi devinin adı ise Stellantis olacak.

Perna konu hakkında "FCA ve PSA arasındaki birleşmeden doğacak yeni küresel otomobil devinin planlarında, markaların spor faaliyetlerini yeniden tanımlanmak da var."

”Bu tanımlanma da, 2018'den itibaren Sauber-Ferrari ekibinin sponsoru olan Biscione (Alfa Romeo'nun ikonik logosu) ile başlayacak."

“Bu köklü markanın Formula 1'deki geleceği, bir yıllık müzakerelerin sonucunda 4 Ocak'ta karara bağlanıp duyurulan bu birleşmeyle, gelecek yeni endüstriyel planlara bağlı olacaktır.” açıklamalarında bulundu.

 

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Önceki haber

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Leclerc ve Sainz'la mutluyuz, Hamilton'la ilgili pişmanlığımız yok"

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"

Son Haberler

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli
F1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
F1 Formula 1 / Son dakika

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
F1 Formula 1 / Son dakika

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

2s
2
Formula 1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

3s
3
Formula 1

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli

20 dk
4
Formula 1

McLaren F1'deki Türk mühendis, bu hafta sonu F1 aracı hakkında konuşacak

15s
5
Formula 1

Vettel, Aston Martin ile 1.5 gün test yapmaktan sıkıntı duymuyor

4s

Son Haberler

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli
F1

İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün
F1

Honda şefi, F1'den ayrılacakları için üzgün

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!
F1

Renault, Alpine F1'e dönüştü, geçici görünümünü tanıttı!

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"
F1

De Telegraaf: "Mercedes, Hamilton'a tek yıllık kontrat önerdi"

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"
F1

Russell: "Aracın sıralamalardaki üstün başarısı Williams'ı şaşırttı"

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.