İtalyan basınına göre Alfa Romeo'nun F1'deki geleceği şüpheli

İtalyan gazetenin saygın muhabirlerinden biri olan Luigi Perna, Fiat-Peugeot ortaklığı sonrasında İtalyan markanın Sauber'le isim partnerliğine dair açıklamalar yaptı.

Fiat-Chrysler markaları ve Alfa Romeo; Citroen, Opel ve Vauxhall gibi Peugeot markaları tek bir çatı altında toplanacak. Yeni otomobil üreticisi devinin adı ise Stellantis olacak.

Perna konu hakkında "FCA ve PSA arasındaki birleşmeden doğacak yeni küresel otomobil devinin planlarında, markaların spor faaliyetlerini yeniden tanımlanmak da var."

”Bu tanımlanma da, 2018'den itibaren Sauber-Ferrari ekibinin sponsoru olan Biscione (Alfa Romeo'nun ikonik logosu) ile başlayacak."

“Bu köklü markanın Formula 1'deki geleceği, bir yıllık müzakerelerin sonucunda 4 Ocak'ta karara bağlanıp duyurulan bu birleşmeyle, gelecek yeni endüstriyel planlara bağlı olacaktır.” açıklamalarında bulundu.