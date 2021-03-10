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Alfa Romeo'nun Bahreyn'deki test programı belli oldu

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, Editör

Alfa Romeo, 12-14 Mart tarihleri arasında yapılacak Bahreyn sezon öncesi testine katılacağı isimleri açıkladı.

Alfa Romeo'nun Bahreyn'deki test programı belli oldu

Alfa Romeo, 2021 aracını geçtiğimiz haftalarda Barselona'da piste çıkarmış ve 100 kilometrelik bir sürüş düzenlemişti.

Bu yıl, sezon öncesi testleri sadece üç gün sürecek ve bundan ötürü test sürücülerinin araca geçme şansı pek de yüksek görünmüyor.

Robert Kubica'nın yeni Alfa Romeo'yu testlerde sürüp sürmeyeceği belirsizdi. Ancak Alfa Romeo, bugün yayınladığı basın açıklamasında, testlere sadece yarış pilotlarının katılacağını açıkladı.

Takım, testin ilk gününde Raikkonen ve Giovinazzi'nin yarımşar gün sürüş yapacağını açıkladı.

Cumartesi günü Giovinazzi, Pazar günü ise Raikkonen tüm gün sürüş yapacak.

Bahreyn test programı:

Takım Cuma Cumartesi Pazar
Haas

Sabah: Schumacher

Ö. Sonra: Mazepin

Sabah: Mazepin

Ö. Sonra: Schumacher

Sabah: Schumacher

Ö. Sonra: Mazepin
Williams Nissany Latifi Russell
Red Bull Verstappen Perez

Sabah: Perez

Ö. Sonra: Verstappen
Alfa Romeo

Sabah: Raikkonen

Ö. Sonra: Giovinazzi

 Giovinazzi

Raikkonen
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Editör Kemal Şengül

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