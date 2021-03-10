Alfa Romeo'nun Bahreyn'deki test programı belli oldu

Alfa Romeo, 2021 aracını geçtiğimiz haftalarda Barselona'da piste çıkarmış ve 100 kilometrelik bir sürüş düzenlemişti.

Bu yıl, sezon öncesi testleri sadece üç gün sürecek ve bundan ötürü test sürücülerinin araca geçme şansı pek de yüksek görünmüyor.

Robert Kubica'nın yeni Alfa Romeo'yu testlerde sürüp sürmeyeceği belirsizdi. Ancak Alfa Romeo, bugün yayınladığı basın açıklamasında, testlere sadece yarış pilotlarının katılacağını açıkladı.

Takım, testin ilk gününde Raikkonen ve Giovinazzi'nin yarımşar gün sürüş yapacağını açıkladı.

Cumartesi günü Giovinazzi, Pazar günü ise Raikkonen tüm gün sürüş yapacak.

Bahreyn test programı:

Takım Cuma Cumartesi Pazar Haas Sabah: Schumacher Ö. Sonra: Mazepin Sabah: Mazepin Ö. Sonra: Schumacher Sabah: Schumacher Ö. Sonra: Mazepin Williams Nissany Latifi Russell Red Bull Verstappen Perez Sabah: Perez Ö. Sonra: Verstappen Alfa Romeo Sabah: Raikkonen Ö. Sonra: Giovinazzi Giovinazzi Raikkonen