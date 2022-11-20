Alfa Romeo'nun Abu Dhabi GP stratejisi, Aston Martin pilotlarını engellemekmiş

Haberi dinle

Aston Martin, sezonun final yarışında Sebastian Vettel ve Lance Stroll ile beş puan almayı başardı ve böylelikle şampiyonada Alfa Romeo'yu yakaladı. Fakat Alfa Romeo, Valtteri Bottas'ın Emilia Romagna GP'deki beşinciliği sayesinde sezonu önde tamamladı.

İyi bir performans sergileyen Aston Martin'in aksine hafta sonu boyunca zorluk yaşayan Alfa Romeo, tempo anlamında iyi değildi ve bundan ötürü yarışa farklı bir taktikle çıktı; Aston Martin sürücülerini yavaşlatmak.

Takım bu kapsamda Zhou Guanyu'yu Sebastian Vettel'i, Valtteri Bottas'ı ise Lance Stroll'ü yavaşlatmak için kullandı.

Bottas yarıştan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün çok fazla hızımız yoktu ama stratejim de çok savunmacıydı, bu yüzden ilk stintimin sonuna doğru her zaman iyi olmaya çalıştım ve yeşil araçlar geldiğinde onlarla oynamaya çalıştık."

"Sonunda puanlar çok yakındı ama altıncılığı aldığımız için mutluyum."

"Sert lastik stratejisi, Aston Martin'lerin pite girip yükselmelerini beklemek, sonra da onların hayatlarını biraz zorlaştırmak için yapıldı." dedi.

Vettel pite girip, yükselmeye çalıştığında Bottas'ın takım arkadaşı Zhou'nun Alman pilota sert bir savunma yaptığı görüldü. Bu durum, Vettel'in yarışın sonunda daha üst sıralarda yer almasını engelledi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takımın stratejisi hakkında Motorsport.com'a konuşan Zhou, "Tüm yarış boyunca durum oldukça açıktı: Eğer onları pistte geçemiyorsak, McLaren ve Alpine'lerin uzaklaşmasını sağlamak için pozisyonları feda etmeliydik."

"Bugün de durum böyleydi. Lastikler yeni olmasına rağmen erkenden pite girdim, bu sayede diğerlerine alan yaratmak için onları mümkün olduğunca arkada tutmaya çalıştık."

"Bence bunu başarabilmemiz çok önemliydi. Bugün gerçekten her şeyimizi verdik ve takım adına çok mutluyum.

"Sıralama turlarında olduğumuz yere bakarsak, Valtteri gerçekten riskli bir şey, bir kumar denemek zorunda kaldı, ben de orada kalıp, bir fark yaratıp yaratamayacağımızı görmeye çalışıyordum."

"İlk turdan sonra hep benzer pozisyonlarda kaldık ve yapabileceğimizin en iyisi de buydu."

"Sonunda mücadele çok yakındı, puanlar eşitti ama her küçük detayın fark yarattığı ortada. Bu sonuç takım adına gelecek yıl için gerçekten çok önemli." dedi.