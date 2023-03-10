Alfa Romeo'nun 2023 lansmanındaki tabanı sahteymiş!

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Hinwil merkezli takım, yılın başlarında Zürih'te düzenlediği lansmanda gerçek 2023 aracını tanıtan ilk ekip oldu.

Yeni C43'ün lansman görselleri, aracın taban kenarı boyunca uzanan dikey kanatçıklardan oluşan benzersiz bir tırtıklı çözüme sahip olduğunu gösteriyordu.

Ancak yeni araç Barselona'da ilk kez piste çıktığında, taban tasarımı daha farklı ve gelenekseldi.

Bu durum, Alfa Romeo'nun bu tabanı sezonun ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkarmak için bekliyor olabileceği ya da bu tasarım fikrinden vazgeçildiği gibi bir dizi teorinin ortaya atılmasına neden oldu.

Ayrıca Alfa Romeo'nun lansman görüntüleriyle ya da gerçekte bu kritik alanda ne yaptığını göstermemek için aracın tasarımıyla oynadığı yönünde teoriler de vardı.

Sezonun başlamasıyla birlikte, Alfa Romeo'daki üst düzey kaynaklar, tırtıklı taban tasarımının gerçekten de tamamen sahte olduğunu, sadece biraz eğlence ve rakip takımların dikkatini dağıtmak için araca yerleştirildiğini doğruladı.

Alfa Romeo'nun lansmandaki tabanını bu kadar ilgi çekici kılan şey, bir F1 aracı için norm dışı görünse de, mevcut düzenlemelerle başa çıkmak için tamamen kabul edilebilir bir yaklaşım olmasıydı.

Yasal açıdan bakıldığında, taban kenarında bulunan ve uzunlamasına ilerleyen dikey kenar kanadı ile ona bağlı dokuz kanatçık, dikey kanatta, yine izin verilen braketlerle desteklenmek üzere sabitlendiği için taban kenarı ve 'kenar kanadı' için düzenlenen kurallara uyuyor gibi görünüyordu.

Kanatçıkların dikey kanat üzerine monte edilmesinin yanı sıra, bu çözümde dikkat edilmesi gereken iki ilginç yan etki vardı.

İlk olarak solda, kanadın kendisi ile sidepod arasında hava akışı için bir koridor sağladığını görüyoruz.

İkinci olarak sağda, kanadın taban kenarı seviyesinin üzerine monte edildiğini [sarı çizgili bölüm] ve braketlerin hava akışının kanadın dışına doğru sirkülasyonu için bir rota oluşturduğunu görebiliriz.

Ancak yasal olsa da, Alfa Romeo'nun bu tasarımla yarışmayı hiçbir zaman ciddi olarak amaçlamadığı ve rakiplerini şaşırtmak istediği açık.