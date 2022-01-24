Alfa Romeo'nun 2021'de güncelleme getirmemesi Raikkonen'i hayal kırıklığıa uğratmış

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Geçen yıl COVID-19 pandemisin ardından maliyetleri azaltmak amacıyla takımlar, araç gelişimi anlamında pek çok kısıtlamaya sahiplerdi.

Ayrıca bütçe sınırı nedeniyle takımların çoğu, kaynaklarının büyük kısmını 2022 yılına aktarmayı seçtiler.

Hal böyle olunca takımlar neredeyse hiç güncelleme getirmeden sezonu tamamladılar. Bu takımlardan birisi de Alfa Romeo'ydu.

Bu, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi için özellikle hayal kırıklığı yaratan bir durumdu. Çünkü sezon sonunda F1'den ayrıldılar.

Özellikle Raikkonen, sezon sonunda emekliye ayrıldığı için yıl boyunca yavaş bir aracı sürmek zorunda kaldı ve sadece 10 puan alabildi.

Vasseur, Raikkonen'in bu durumdan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını kabul ediyor.

GPFans ile yaptığı sezon sonu röportajında Vasseur, "Elbette Kimi açısından, kariyerinin o aşamasındayken beklediği şey bu değildi."

"Fakat şirket açısından veya takım açısından bu kararı almamız gerektiğini çok iyi anlayabiliyorum." dedi.

Raikkonen'in "hayal kırıklığını" yansıtıp yansıtmadığı sorulduğunda Vasseur, şunları ekledi: "Hayır, çünkü böyle bir şeyi yapmaktan kaçınacak kadar profesyonel olduğunu söyleyebilirim.

"Benim işim kendimi onların yerine koymak ve bu çocukları mükemmel bir şekilde anlayabiliyorum... Önümüzdeki 20 yarış boyunca güncelleme yapmayacağınızı bildiğiniz zaman pit duvarındaki veya garajdakiler için durum çok zor oluyor."

Alfa Romeo yeni sezonda iki yeni sürücüyle yani Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ile yarışacak.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images