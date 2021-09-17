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Formula 1 Haberler

Alfa Romeo'da ikinci koltuğun favorisi Zhou

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 2'de yarış kazanan ve bu yıl şampiyonluk için çekişen Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1'in ikinci koltuğunun favorisi pozisyonunda yer alıyor.

Alfa Romeo'da ikinci koltuğun favorisi Zhou

Alfa Romeo, 2022 sezonu için emekli olan Kimi Raikkonen'in yerini Valtteri Bottas'ın alacağını resmen açıklamıştı.

Fakat ikinci koltuk için belirsizlik var ve kararın Ekim ayından önce alınması beklenmiyor. Takım, temelde Formula 2'deki genç sürücülerin neler yaptığını görmek ve buna göre karar vermek istiyor.

Koltuk için Antonio Giovinazzi'nin yanı sıra Guanyu Zhou, Theo Pourchaire ve Nyck de Vries'ın adı geçiyor.

Fakat Zhou, F2'deki hızı ve Çin'den gelen sponsor desteğiyle beraber, takımın ikinci koltuğu için öne çıkan aday olarak belirdi.

Kaynaklar, anlaşmanın neredeyse kabul edildiğini, hatta geriye sadece imzalar kaldığını öne sürdüler.

Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlerde, Zhou'nun sponsorlarının yarış koltuğu için yaklaşık 30 milyon dolar ödemeye hazır oldukları öne sürülmüştü.

Frederic Vasseur de geçtiğimiz günlerde, Zhou'nun listelerinde yer aldığı konusunda oldukça netti.

Vasseur, "Zhou F2’de iyi bir iş yapıyor. Kesinlikle listemizde. Sadece Çinli olmasından dolayı değil, F2’de şampiyonluk adaylarından olduğu için. Bazı yarışlar kazandı ve F1’deki her takımın onu izlediğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi, F2’deki ilk dört hafta sonu biraz farklıydı. Artık daha standart pistlere geliyorlar. F2’deki genç sürücüler artık daha tecrübeli ve önümüzdeki birkaç hafta sonunda bizim nerede olacağımızı ve F2’deki her bir sürücünün ne derecede gelişeceğini göreceğiz.” demişti.

Guanyu Zhou, Alpine A521

Guanyu Zhou, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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