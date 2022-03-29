Alfa Romeo, Zhou'nun ceza çağrısının ardından FIA'nın tutarlı olmasını istiyor

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F1 yarış direktörü Niels Wittich, Bahreyn GP öncesi takımlara, bundan sonra pistin dışına çıkarak avantaj sağlanması durumunda, yarış kontrolün sürücülere yeri geri vermesi için çağrıda bulunulmayacağını söyledi.

Bunun yerine, olayın gerçekleşmesinin ardından bir tur içerisinde takımlar ve sürücüler kendi kararlarını verecekler.

Bu problem Bahreyn GP'de yaşanmadı ancak Cidde'de Zhou, yarışın başında Alex Albon'u geçtikten sonra pistten çıktı.

Çinli sürücü, starttan sonra Daniel Ricciardo ile yaşadığı temasın ardından aracında anti-stall devreye girdiği için gridde geriye düşmüştü.

Zhou geri tırmanırken, 1. virajdan önce Albon'u geçti ve 2. virajı içeriden geçti.

Zhou, hemen mühendisine yerini geri verip vermemesi gerektiğini sordu ve takım, olayı inceledikten sonra yerini koruması gerektiğini söyledi.

Buna rağmen, kısa bir süre sonra zaman ekranlarında sürpriz bir mesaj belirdi ve olayın inceleme altında olduğu açıklandı. Daha sonra Zhou'ya standart beş saniye zaman cezası verildi.

Hakemler, Albon'u geçtikten sonra dışarı çıkan Zhou'nun "kalıcı bir avantaj kazandığını ve 23 numaralı aracın önünde kaldığını" ve "pozisyonu uygun olan en kısa sürede veya hiç bir zaman geri vermediği için avantajın giderilmediğini" açıkladılar.

Zhou'nun günü sonrasında daha da kötüye gitti çünkü ön krikocu mekaniker, lastikler değişmeden önce zaman cezası uygulanırken araca dokundu ve cezayı geçersiz kıldı.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Alfa Romeo

Bunun sonucunda ceza uygulanmamış sayıldı ve Zhou'ya ekstra bir pitten geçme cezası verildi.

Vasseur, Autosport'a, "İyi bir başlangıç yaptı ama 1. virajda Ricciardo ile temas etti."

"Daha sonra anti-stall devreye girdi ve herkesten beş saniye geride 20. sıraya düştü. Bence sonrasında çok güçlü bir yarış geçirdi çünkü herkesten beş saniye gerideyken 13. sıraya yükseldi."

"Albon ile yaşananın ardından hakemlerin aldığı karardan memnun değilim çünkü çok uzaktaydı. Albon'u frenleme noktasından çok daha önce geçti ve dümdüz gitti. Daha sonra avantaj kazanmamak için yavaşladı."

"Zhou bize sordu ve biz de videoya baktık. Onu geçtiğinde Albon neredeyse arkasındaydı. Biz de 'Hayır bu adil, sorun yok.' dedik." dedi.

Vasseur, hakemlerin kararı hakkında şunu söyledi: "Eğer tutarlı olacaklarsa ve her zaman böyle olacaksa tamam, o zaman her zaman böyledir."

"Ancak bunu bir sonraki sefer hatırlatacağız. Dümdüz gidip daha sonra Albon'u geçmedi. Albon'u geçti ve sonrasında dümdüz gitti."

Vasseur, ön kriko mekanikerin aracı kaldırmaya çalışıp daha sonra geri çekilmeye çalıştığı ve yedek krikocu mekanikerin devreye girmek zorunda kaldığı pit stop karışıklığının, yanlış anlama nedeniyle olduğunu söyledi.

Vasseur, "Hata yaptık çünkü mekanikerin telsizinde bir sorun vardı ve pit stop sırasında araca dokundu."

"Daha sonra Zhou pitten geçti. Bütün bu karmaşaya rağmen 11. olabildi ve Lewis Hamilton'dan, 9. ve 10. sıradakilerden çok uzak değildi. İki aracın da hızından çok memnunum ama olan bu." dedi.