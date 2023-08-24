Alfa Romeo, Zhou yerine potansiyel adayları değerlendiriyor
Alfa Romeo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sauber, Zhou Guanyu'nun yeri için potansiyel adayları değerlendiriyor. İlk seçenekler Theo Pourchaire ve Felipe Drugovich. Zhou ise alternatif koltuk arayışında.
Haas bugün yaptığı açıklama ile 2024 yılında mevcut sürücü kadrosuyla devam edeceğini açıkladı. Bu, griddeki belirsizliğin kısmen azaldığı anlamına geliyor çünkü Kevin Magnussen'in koltuğu için potansiyel adaylar vardı.
Şimdi gözler Alfa Romeo/Sauber'e çevrildi. Zhou ve Alfa Romeo arasında henüz bir anlaşma yapılamadı ve taraflar anlaşma yapmaktan çok uzaklar.
F1'de yarışan ilk Çinli sürücü olan Zhou, büyük oranda sahip olduğu mali destek sayesinde F1'e adım atmıştı ve geçen yıl sergilediği tutarlı performansla 2023 koltuğunu kaptı. Çinli sürücünün anlaşması bu yıl sonunda bitecek ve söylentiler Zhou'nun 2024 için bir onay istemesine rağmen henüz bir yanıt alamadığı yönünde. Bu da müzakere masasındaki koşullarda değişiklik olduğunu gösteriyor.
Aynı zamanda, Zhou da diğer takımlardaki olası seçeneklerine bakıyor ve piyasada kendisi için uygun bir koltuk neredeyse hiç yok. Alfa Romeo'nun alternatif isimleri incelediği açık ve şu anda masanın üzerinde birkaç aday var.
Theo Pourchaire, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, i tre piloti Alfa Romeo
Photo by: Alfa Romeo
Listede uzun süredir Sauber'in bünyesinde bulunan ve şu anda takımın yedek pilotluğunu yapan Theo Pourchaire de yer alıyor, ancak tek aday o değil. Aston Martin'in yedek pilotu olan son Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich de mercek altında. Brezilyalı sürücü, Formula 1'de yarışamaması halinde IndyCar'a geçmeyi düşünüyor.
Zhou ve Alfa Romeo arasındaki anlaşma uzatılmazsa, Çinli sürücünün F1 kariyeri zora girecek. Gelecek sezon Alexander Albon'un yanında kimin yarışacağını doğrulamayan Williams'ın kendisine yönelik bir ilgisi olabilir, ancak Logan Sargeant'ın takımda kalma ihtimali de bir hayli yüksek.
Bunun dışında sürücüleri belli olmayan takımlar arasında AlphaTauri var.
Eğer Zhou, gelecek yıl koltuksuz kalırsa, Çin'in takvime döneceği göz önüne alındığında epey tuhaf bir durum ortaya çıkacak.
Felipe Drugovich, terzo in Aston Martin, tratta un posto in Sauber
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
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