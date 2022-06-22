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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Alfa Romeo, Zhou ve Bottas'ın performansından çok memnun

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas'ın şimdiye kadarki performansından çok memnun olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alfa Romeo, Zhou ve Bottas'ın performansından çok memnun
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Valtteri Bottas, düzenli olarak iyi puanlar aldığı 2022 sezonunda Alfa Romeo'nun yükselişine katkıda bulunurken, takım arkadaşı Zhou Guanyu Bahreyn'den sonra ilk puanlarını Montreal'de aldı.

Çinli sürücü aslında önceki yarışlarda da puan alabilirdi fakat ya şanssızlık yaşadı ya da mekanik sorunlarla boğuştu.

Alfa Romeo, topladığı 51 puanla şampiyonayı altıncı götürürken, dördüncü sıradaki McLaren'la arasında 14, beşinci sıradaki Alpine'le ise 6 puan var.

Kanada GP sonrası konuşan takım patronu Frederic Vasseur, şöyle dedi: "Hafta sonu bizim için bir bütün olarak harikaydı çünkü sıralama turlarında iyi bir tempo yakaladık ve yarışta harika performans sergiledik."

"Takımdan fazlasıyla memnunum. Özellikle gayet iyi performans sergileyen iyi puanlar alan Zhou Guanyu için daha da mutluyum. Bence bu onun için iyi bir adım olacak ve giderek daha da ilerleyecek."

"Performansını zaten giderek artırıyor. Başlangıçta ona sıralama turlarında ikinci bölüme kalma hedefi koymuştuk ve bunu daha sezonun ilk yarışında yaptı."

"Yarışlarda her zaman kendisinden emindi ve birkaç kez daha puan alabilirdi. Ancak dayanıklılık sorunları buna engel oldu. Aynı zamanda her zaman pozitif bir tavrı var, her zaman takım çıkarları doğrultusunda hareket ediyor ve Montrael'deki 8. sıra büyük bir başarı olarak kabul edilebilir."

"Valtteri ile çok iyi çalışıyorlar. İkisi de gerçek takım oyuncuları. Bu da bize epey yardımcı oluyor. Şu anda takım içinde harika bir atmosfer var."

Alfa Romeo'nun doğru ayarları bulmakta zorlanıp zorlanmadığı sorusuna Vasseur, "Zannetmiyorum. Sadece orta grupta çok yakın bir rekabet var ve 6-7. sıralar ile 18., hatta 20. sıralar arasındaki fark çok az."

"Küçük bir pilotaj veya ayar hatasıyla hemen 10 sıra geriye düşebilirsiniz. Gasly ve Vettel'e bir bakın: Üçüncü antrenmanda harika performans sergilediler ve sıralama turlarının ilk bölümünde elendiler."

"Ancak rekabet ne kadar yakın olursa bir bütün olarak şampiyona için o kadar iyi olur." cevabını verdi.

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