"Alfa Romeo, Zhou ile kontrat süresini görüşüyor"

Genelde kontrat konularında doğru bilgilere sahip olan AMuS'a göre Guanyu Zhou çok yıllık bir anlaşma isterken, Alfa Romeo patronu Fred Vasseur sadece 2022 için kontrat teklif ediyor.

İsviçreli ekip, şu anda 2022 sezonu için boş koltuğa sahip olan tek takım ve listelerinde Zhou, Antonio Giovinazzi, Theo Pourchaire ve Robert Kubica var.

30 milyon euroluk bir sponsorluk desteğine sahip olduğu iddia edilen Zhou'nun koltuk savaşını kazanacak isim olacağın inanılıyor ancak iddiaya göre anlaşmanın süresiyle ilgili henüz anlaşmaya varılabilmiş değil.

Formula 2'de yarışan Alpine'in genç yeteneği iki veya daha çok yılı kapsayan bir anlaşma istiyor. Oysa Alfa Romeo sadece bir yıllık bir anlaşma teklif etmeye yanaşıyor.

Auto Motor und Sport'tan Michael Schmidt, "Alfa Romeo koltuğu için en iyi şans Guanyu Zhou'nun. Fakat Vasseur'ün kendisine sunmaya yanaşmadığı, uzun vadeli bir sözleşme istediği söyleniyor." dedi.

Bunun sebebi, Sauber'in genç yeteneği Pourchaire'nin 2023 yılında takıma katılma ihtimali gibi görünüyor. Genç sürücü bu yıl Formula 2'de iyi bir iş yaptı ve Vasseur, kendisini 2022 olmasa bile 2023'te F1'e sokmak istiyor.

Takım, ilk koltukta Valtteri Bottas olduğu için, ikinci koltukta çaylak bir ismin olmasına sıcak bakıyor. Bu isimler muhtemelen Zhou veya Pourchaire olacak.

Schmidt şunları ekledi: "Vasseur bana Monza ve Sochi'deki F2 yarışlarını görüp, ardından bir karar vermek istediğini söyledi. Bu da genç bir sürücü alacakları manasına gelebilir."

Motorsport.com İtalya da Zhou'nun takımla anlaşmasının önündeki tek engelin süper lisans olduğunu yazdı. İddiaya göre taraflar anlaşma bunu bekliyor.

Çinli sürücü henüz F1'e girmesini sağlayacak süper lisans puanına sahip değil fakat şu anda şampiyonluk için savaşıyor ve yılın kalan kısmında bir sürpriz olmadığı taktirde süper lisansı alacak.

Şu anda Zho'nun lisansında 29 puan var ve süper lisans alabilmesi için 40 puan gerekiyor. Bu da muhtemelen Alfa Romeo'nun ilerleyen yarışları görmek istemesinin bir başka sebebi olabilir.

Guanyu Zhou, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images