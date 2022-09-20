Alfa Romeo, Zhou ile devam edip etmeyeceğine "yakında" karar verecek

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Alfa Romeo bu yıl sürücü kadrosunu tamamen yenilemiş ve Valtteri Bottas'ı Kimi Raikkonen'den boşalan yere getirirken, ikinci koltuk için de Zhou Guanyu ile anlaşmıştı.

Takım sezona iyi başladı ancak sezon ilerledikçe geriye düştü ve arka arkaya altı yarışta tek puan dahi alamadı.

Zhou nihayet bu seriye İtalya'da son verdi ve takımına bir puan kazandırdı. Çinli sürücünün sezon sonunda anlaşması bitecek ve takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, henüz bir karar almadıklarını ancak ay sonuna kadar durumun netleşeceğini belirtti.

Vasseur, "Karar verilmeden önce Zhou'nun herhangi bir şekilde kendini kanıtlaması gerekmiyor."

"Bu, takımın iyi bir sezon geçirmesine ve Zhou'nun iyi bir iş çıkarmasına rağmen zaman alan bir süreç."

"Ancak uzun zaman önce sürücü kadrosu konusundaki kararın Eylül ayı sonuna kadar verileceği konusunda zaten anlaşmıştık, bu yüzden şimdilik sakin şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"F1'e yeni gelen biri için tek konu hıza sahip olmak değil. Formula 1'de bir pilotun çok şey öğrenmesi gerekiyor. Burada F2 ve F3'ün aksine farklı bir baskı seviyesi var ve genç pilotlar bu yeni dünyayı keşfetmeliler."

"Zhou her şeyin üstesinden mükemmel bir şekilde geldi ve ayrıca ekiple, tüm personelle harika bir uyum yakaladı. Çok motive ve iyi bir iş çıkarıyor, bu yüzden bir karar verilmesi uzun sürmeyecek." dedi.