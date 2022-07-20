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Formula 1 Haberler

Alfa Romeo: "Zhou harika bir iş çıkarıyor"

Alfa Romeo, sözleşmesini uzatmayı düşündüğü Zhou Guanyu'nun, bu yıl için ihtiyaç duydukları tüm gereksinimleri karşıladığını söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Alfa Romeo: "Zhou harika bir iş çıkarıyor"
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Çin pilot, 2022 sezonunda F1'e gelerek etkileyici bir performans sergiledi ve Bahreyn'deki ilk yarışında aldığı puanı Kanada'da artırdı.

Zhou için yılın en unutulmaz anı Britanya GP kazası olsa da, Alfa Romeo, pilotunun direksiyon başındaki performansını övdü.

Takım patronu Fred Vasseur, Zhou'nun bu yıl Alfa Romeo'nun takımlar şampiyonasına olan katkısını artırmasının şart olduğunu çünkü takımın kendisiyle veya Theo Pourchaire gibi başka bir çaylakla devam etme konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, Zhou'nun hem araçta hem de araç dışında yaptıklarını övdü.

Vasseur, "Başlangıçta Q2'ye çıkmak ve puan almak gibi bazı hedeflerimiz vardı. O da tüm bu gereksinimleri karşıladı."

"Şimdiye kadar ilk yarışta Q2'ye çıktı ve puan aldı. Daha sonra, her ne kadar dayanıklılık sorunları olsa da adım adım gelişti."

"Ona söylemedik ama Montreal'de puan almasından fazlasıyla memnunum çünkü hak etti. Şimdiye kadar harika bir iş çıkarıyor."

"Araçta harika bir iş çıkarıyor ama aynı zamanda aracın dışında da öyle çünkü iyi bir takım oyuncusu ve iyi bir takım arkadaşı. Çalışanları her zaman motive ediyor, olumlu bir yaklaşımı var ve bu bize iyi bir destek oluyor." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, walking to the drivers parade bus

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, walking to the drivers parade bus

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vasseur, her iki sürücünün de puan için mücadele etmesinin önemli olduğunu belirtti ancak bunun, Zhou'nun omuzlarına daha fazla yük bindirdiğini reddetti.

Vasseur, "Baskı doğru kelime değil ama en azından bir tür teşvik."

"Eğer Alpine veya McLaren ile mücadele etmek istiyorsak iki araçla birden puan almalıyız, buna mecburuz. Ayrıca bu, takımı teşvik etme ve performans meselesi çünkü Valtteri'nin, yanında onu zorlayabilecek biri olmasına ihtiyacı var."

"Strateji ve diğer şeylerle oynamak için ikinci araca sahip olmamız da önemli. Dediğim gibi, bence mümkün olan her puanı alıyor. Aracın gelişimi açısından bile sisteme kendi katkılarını sağlayabilecek seviyede."

"Bu iki aracın da puan alması için önemli bir adım." dedi.

Alfa Romeo, 2023'te Valtteri Bottas'ın yanında kimin olacağına henüz karar vermedi ancak Vasseur, Zhou'nun sözleşmesini uzatması için sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanması gerektiğini söyledi.

Takım patronu, "Herkes yaptıklarından fazlasıyla memnun."

"İyi sonuçlar alabilen birkaç sürücünün hazır olması benim için rahat bir durum."

"Fakat Zhou'nun kendisine odaklanması lazım. Yaptıklarından fazlasıyla memnunum." dedi.

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