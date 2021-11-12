"Alfa Romeo, Zhou anlaşmasıyla yıllık 25 milyon dolar kazanacak"

Alfa Romeo, 2022 için emekli olma kararı alan Kimi Raikkonen'in yerine Valtteri Bottas'la anlaşmıştı ancak ikinci pilot kararı henüz açıklanmadı.

İtalyan ekip, resmi açıklamayı önümüzdeki salı günü yapacak ve genel beklenti Guanyu Zhou veya Oscar Piastri'den birinin koltuğu alacağı yönünde. Fakat büyük bir sürpriz olmazsa, arkasındaki sponsor desteğiyle Zhou'nun bu koltuğu kapması bekleniyor.

Bugün bir haber yayınlayan İsviçreli Blick gazetesi, Alfa Romeo'nun gelecek yıl için Zhou'da karar kıldığını ve Çinli sürücüyle anlaştığını iddia etti.

Gazeteye göre Zhou'nun Çinli sponsorları, 2022 yarış koltuğu için Alfa Romeo Sauber'e 25 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.

Bu, Alfa Romeo için epey çıkarlı bir anlaşma olacağa benziyor. Çünkü Zhou, getirdiği sponsor gelirlerinin yanı sıra, ilk Çinli F1 sürücüsü olduğu için reklam anlamında da önemli bir katkıda bulunmuş olacak.

Zhou, son üç yıldır Formula 2'de yarışıyor ve şu anda şampiyonayı lider Pastri'nin 36 puan gerisinde ikinci sırada götürüyor.

Red Bull'un genç sürücü programını da yöneten Helmut Marko, Zhou'nun F1'e geçmesi halinde sorun yaşamasını beklemiyor.

Marko, "Alfa Romeo'nun, deneyimli mühendisleri, son teknoloji ürünü rüzgar tüneli ve iyi bütçesi ile gelecek yıl ilerleme kaydedebileceğini düşünüyorum."

"Zaten Bottas gibi deneyimli bir pilotları var ve Zhou da geride kalan üç yıl içinde Formula 2'de daha karmaşık problemlerin üstesinden gelmeye hazır olduğunu kanıtladı." dedi.