Alfa Romeo, Zandvoort'ta özel bir renk düzeniyle yarışacak

İsviçre merkezli ekip, grafiti sanatçısı 'Boogie' tarafından tasarlanan sanat aracında Ocak ayında tanıtmıştı.

Araç şimdiden bir dizi halka açık etkinlikte sergilendi ve harflerle dolu bu renk düzeni, resmi Formula 1 oyunu F1 23'e de eklendi.

'Sanat Aracı'nın kendisi bu hafta sonu Zandvoort pistinin Fan Zone'unda sergilenecek ve ardından Save the Children adlı yardım kuruluşu için para toplamak üzere açık artırmaya çıkarılacak. Fakat daha da önemlisi tasarımın esintileri Alfa Romeo garajına dahil edilecek. Araç güncellenmiş renklere sahip olacak ve takım garajı, kıyafetler vb. gibi şeyler bu aracı temel alacak şekilde değiştirilecek.

Alfa Romeo bu hafta sonu Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun araçlarında yer alacak tasarımın "Boogie'nin kendine özgü sanatıyla süslenmiş Art Car'a ithafen" yapıldığını doğruladı. Bu, aracın Art Car'la aynı olmayacağı fakat benzer özellikler taşıyacağı anlamına geliyor.

Takım tarafından yayınlanan bültende örnek bir tasarım da yer aldı. Ayrıca garaj görünümü ve sürücü tulumlarında da değişiklik yapılacak.

İsviçreli ekip, Belçika GP'de de renk düzeninde ufak değişiklikler yapmış ve neon yeşiline ağırlık vermişti. Böylelikle üst üste ikinci kez renk düzeninde değişiklik yapmış olacaklar.