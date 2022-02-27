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Alfa Romeo yine kırmızı ve beyaz renkler taşıyabilir

Alfa Romeo yeni aracının örtüsünü bugün yapacağı lansmanla kaldıracak ve ilk bilgilere göre araç yine kırmızı/beyaz olabilir.

Alfa Romeo yine kırmızı ve beyaz renkler taşıyabilir
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo, yeni C42 aracını Barselona testlerinde piste çıkarsa da, kamuflaj renk düzeniyle çalışmayı tercih etmişti.

Bunu bir pazarlama stratejisine dönüştürmeyi başaran Alfa Romeo, kamuflaj renklerini taşıyan ürünler hazırlayacağını duyurdu.

Şimdi ise yeni renk düzeninin örtüsü kaldırılıyor. Lansman bugün TSi 11:00'de resmen yapılacak.

Gazetecileri genellikle Alfa Romeo hakkında iyi bilgilere sahip olan İsviçreli Blick gazetesine göre, aracın tasarımı basit fakat zarif olacak.

Aracın ön ve arkası kırmızı renkler taşırken, gövde kısmı beyaz olacak. Kısacası Alfa Romeo, geleneksel renklerine sadık kalacak.

Takım, lansman konusunda pozitif olsa da, ilk test pek de istedikleri gibi gitmedi. Çok sayıda dayanıklılık problemi yaşayan C42, üç günde sadece 1.056 km mesafe tamamlayabildi.

 
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