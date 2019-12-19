Alfa Romeo, yeni simülatörü kullanmaya başlıyor

Sauber, el değiştirmesinin ardından maddi anlamda daha iyi seviyeye geldi ve Alfa Romeo'nun sponsorluğuyla birlikte yatırımlarını da arttırdı.

Takım yepyeni bir simülatör hazırladı ve önümüzdeki hafta bunu ciddi şekilde kullanmaya başlayacak.

Takım patronu Frederic Vasseur, bunun takım için önemli bir hamle olduğunu söyledi.

Blick gazetesine konuşan Vasseur, "Projeye bir yıl önce başladık. Bu, takımın gelişim sürecinin bir parçası. Gelecek hafta açılıyor, ancak gerçek anlamda işler 2020'nin ilk çeyreğinde devam edecek." dedi.

Vasseur, 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'in yeni simülatör konusunda heyecanlı olmadığını kabul ediyor.

"Kesinlikle heyecanlı değil! Zaten tam olarak simülatör çalışmalarıyla tanınan birisi değil! Ama Lewis Hamilton da öyledir."

"Ama bu, gençler için geleceğin bir parçası ve bizim için önemli bir yatırım."

Vasseur, bu sisteme çok fazla para yatırdıklarını söyledi.

"Bize maliyet olarak pahalıya patlayan bir sistem. Ama sonunca pilotlar ve mühendisler bundan faydalanıyor. Bu yüzden sorun değil."

Vasseur, Alfa Romeo'nun takımdan çekilebileceği söylentileri hakkında ise, “2021'in sonuna kadar sözleşmemiz var. Bu yüzden bunlar sadece birer söylenti." dedi.